Um confronto nos bastidores

As eleições de 2026 começam a ter confronto nos bastidores, em razão de inteligências inferiores, que não têm mandatos, mas exercem influências e usa de suas artimanhas para enriquecimento ilícitos – dele e de que está atrelado a ele – através de indicações que nada tem a ver nem com o povo e muito menos com a responsabilidade de promover um Governo produtivo.. O negócio é projetar uma estrutura de força, influenciar em determinados atos indicativos e criar um “jardim” ao seu redor que pode mudar a estrutura financeira e a de outros bons amigos que estão sempre consentindo atos que mexem com todos os segmentos da estrutura administrativa e de mando no Estado, capaz de influenciar em outras federações representativas de Estados diferentes, pelos cargos que ganham e pelo jogo que sabem fazer com uma certa maestria.

Essa estrutura que mexe inclusive com a moral social de outras autoridades, que têm grandes poderes, mas não sabem usá-los politicamente, está se formando em Sergipe para tentar influenciar na eleição de 2026, com o objetivo de derrotar um nome como o de Fábio Mitidieri, que até esse momento está em melhores condições na disputar, mas tem impedido o início preliminar da ação desses ilustres cidadãos que vivem de estratégias que podem mudar um projeto feito exclusivamente para a população, ao tempo em que monta o time capaz de influenciar em ações, que fujam da autoridade que ele adquiriu.

Mitidieri entende movimentos

Sobre como está o atual movimento para 2026, o governador Fábio Mitidieri disse que estou focado “na minha gestão”.

*** Mas que “entendo todos os movimentos e concordo que está cedo, mas que faz parte do jogo essa antecipação”.

*** Para Mitidieri, “é preciso ter sabedoria para lidar com isso e continuar fazendo as entregas que a população tanto espera”.

Mitidieri e sua posição

Perguntaram ao governador Fábio Mitidieri se Priscila Felizola seria candidata a vice e ele respondeu: “fico feliz quando algum líder respeitado está sendo citado como meu candidato a vice”.

*** Mitidieri também disse que gostaria ver nomes importantes e capacitados, também querendo disputar “o meu cargo”. Isso, claro, fortaleceria a eleição.

*** Mitidieri realmente é um nome único para disputar a reeleição, com o apoio claro do povo e da classe política, pela forma como conduz o primeiro mandato.

Edvaldo em conversa

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) disse ontem que tem conversado com muitos aliados, pessoal do partido e que todos admitem a sua candidatura ao Senado.

*** Disse que a sua decisão de disputar o Senado, publicado por Plenário, no sábado, teve “grande repercussão e foi o assunto do final de semana”.

*** Edvaldo disse que está se excedendo nas conversas e fica animado com a candidatura: “quem dizia que eu não conversava com aliados vai se surpreender”.

Um outro mandato

Paralelamente, pessoas que defendem outras candidaturas ao Senado, acham que Edvaldo não terá chance de disputar o Senado, mesmo com oito anos de Prefeitura.

*** Entretanto sugerem que ele tente algum mandato parlamentar, porque tem nome forte em razão da administração que realizou na Prefeitura de Aracaju.

Eliane candidata

A ex-vice-governadora Eliane Aquino (PT) deixa claro que é candidata a deputada federal pelo PT, embora reconheça que existem contratempos de petistas mais velhos.

*** Eliane já está conversando e encontra novos candidatos jovens, que pretendem dar ao PT a mesma disposição de mudar o Brasil.

Priscila a vice?

A presidente do Sebrae, Priscila Felizola, não será candidata a deputada federal, segundo informa o ex-governador Belivaldo Chagas (seu pai).

*** Admite entretanto que Priscila pode ser candidata a vice, dependendo de conversas que acontecem no grupo político que frequenta.

Meio complicado

Com a iniciativa do grupo dos Reis, em Lagarto, apoiar André Moura e Rogério Carvalho ao Senado com apoio de todos eles. Cria-se um problema em Lagarto.

*** Paralelamente, os Ribeiros estão se organizando para não apoiar Rogério e votar na ex-prefeita Hildinha Ribeiro a deputada estadual.

Michel se movimenta

Diz Roberto Freire: “o ex-presidente Michel Temer do MDB se movimenta em torno da ideia de construir uma candidatura alternativa e democrática em 2026”.

*** – Todos os que consideram tóxica a disjuntiva lulopetista x bolsonarista e que são Livres da Polarização, devem ficar.

Luciano e Anderson

O deputado Luciano Bispo, candidato à reeleição pelo PSD, apoia Anderson de Zé das Canas (PSB) a deputado federal no próximo ano. Os dois viajam muito no Estado.

*** Para Luciano, sobre o governador Fábio Mitidieri, cresceu muito nesses últimos meses e será reeleito: Ele deu um vôo muito extenso e o povo o apoia.

Federação PP X UB

União Brasil e Partido Progressista oficializam hoje uma federação partidária, com a presença de lideranças dos dois partidos em Brasília.

*** Em Sergipe a federação terá comando de lideranças como André Moura e Laércio Oliveira, que se unem para as eleições de 2026.

*** Já está definido que a federação tem compromissos políticos com o governador Fábio Mitidieri (PSD), que disputa a reeleição em 2026.