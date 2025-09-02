Um freio de arrumação

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Como vocês estão lendo, estou voltando com a coluna Plenário. Sinceramente foi uma luta para isso, mas tudo indica que agora não iremos parar de avaliar a política sergipana, mesmo a partir de um certo marasmo no processo de campanha que estava arrojado como se o pleito fosse em outubro deste ano. Percebeu-se que até maio havia uma mobilização dos pré-candidatos, para conquista de votos. A impressão era que a campanha já previa eleições muito próximas e que todos buscavam salvar e conquistar mandatos. Impressionante, entretanto, como o eleitor não se agitou e nem demonstrou interesse em participar de um pleito, que só ocorre no final de 2026, mesmo assim com exigência de nomes que não fossem tão comum a cada ano de eleição.

Além disso, os próprios candidatos perceberam que não suportariam bancar uma campanha eleitoral a tanto tempo de sua realização, e resolveram dar um basta. Claro que não estão distantes dos seus objetivos, mas perceberam que agora é hora de trabalhar, conversar com as bases, mas não exagerar numa campanha frenética, porque precisam planejar e conquistar votos sem excesso de mobilização nas cidades. O próprio governador Fábio Mitidieri (PSD) deu um freio: “Êpa! Precisamos trabalhar pelo desenvolvimento do Estado e tratar do desenvolvimento do Estado, que requer ação prioritária”. E está fazendo isso…

Percebe-se, entretanto, que há problemas entre integrantes da oposição, que pretendem consolidar o Partido Liberal para indicação de um candidato a governador em 2026. O primeiro nome que surge é o do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, mas a vetos de setores do próprio partido, em razão de impedimentos jurídicos que brecam sua candidatura. De repente surgiu um outro nome que surpreendeu a base do PL, que foi o da prefeita Emília Corrêa, não se trata de um nome rejeitável, pelo contrário, tem boa aceitação, entretanto a prefeita disputar um novo mandato, mesmo que seja a Governo, e arriscar perder à Prefeitura, deixou muitos aliados com “tudo no ponto”. De qualquer forma tem outro nome em evidência, a do deputado federal Thiago de Joaldo, que está pronto a filiar-se ao PL e entrar na disputa caso o dois não possam ou não topem.

Muita coisa pode vir pela frente, como a montagem de uma chapa de esquerda, que teria o vereador Iran Barbosa como candidato a governador. A grande incógnita é o PT, um partido grande, que tem um bom nome ao Senado, Rogério Carvalho (reeleição) e um segundo que seria Márcio Macedo. O problema a se inserir numa chapa que dispute o Governo e ainda não há nada definido.

Ações de Mitidieri

O governador Fábio Mitidieri teve um bom retorno e ontem lançou o edital da obra da nova Ponte Aracaju/ Barra: para ele, “será a maior obra já feita em Sergipe, com três viadutos e uma ponte”.

** Mitidieri viaja a Tobias Barreto e Itabaianinha nesta terça-feira, para levar obras e serviços.

*** Fábio anunciou para essa semana um ato simbólico e histórico: “vamos despachar no Palácio Museu Histórico de São Cristóvão. Como era antes de Aracaju ser a capital de Sergipe”.

*** Na sexta-feira o ‘Sergipe é Aqui’ em Salgado: “ou seja, semana agitada, cheia de boas novas e com muita vontade de trabalhar”, concluiu.

Edvan e o convite

O deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil) disse a Plenário que está acompanhando pela imprensa essa movimentação de tomar o Partido Liberal.

*** – Não fiz movimento pra tomar partido de ninguém, disse Valadares.

*** Segundo ainda Rodrigo, “a informação que tenho é que Edvan Amorim, presidente regional do PL em Sergipe, foi convidado a se retirar do partido. Com quem ficará à presidência eu não sei”, disse.

Gustinho fica no Republicanos

O presidente do Republicanos em Sergipe, deputado Gustinho Ribeiro, negou que estivesse conversando com o presidente regional do PL, Edvan Amorim, para tomar o PL: “Não! Nunca!” A informação foi da revista “Realce”.

*** Segundo Gustinho, “a Realce presta serviço para minha oposição em Lagarto, e já me botou no PT, União Progressista e agora até no PL…kkkkkk”

*** Gustinho acrescentou que “a verdade é que estou no Republicanos, vou ficar no Republicanos e o partido já tem chapa pronta”.

*** – Fora disso é só especulação e blá-blá-blá, disse o deputado.

Candidatos da oposição

A oposição em Sergipe pode lançar um candidato ao Governo do Estado, buscando nomes em vários partidos que não são da base do Governo.

*** No momento, como pré-candidatos aparecem o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa e o deputado federal Thiago de Joaldo, agora também terá o vereador Iran Barbosa (Psol).

*** A decisão será tomada só no próximo ano…

Ulices a vice

Ulices Andrade declarou que desconhece a informação de que ele será o candidato à vice do governador Fábio Mitidieri, que disputa a reeleição em 2026.

*** Disse que quem “publicou a notícia foi o jornalista Jozailto Lima, alegando vir de uma fonte bem informada a influente politicamente”.

Vice é Jeferson

Segundo Ulices, “meu candidato à vice, e todo mundo sabe, que inclusive tem feito um trabalho sobre isso, é Jeferson Andrade. Não sei de onde foi tirada a informação que inclui meu nome”.

*** Ulices agradece “imensamente” a lembrança do seu nome, mas diz que não tem nenhuma intenção de disputar o cargo de vice em 2026.

Abre alerta

Sobre a indicação do conselheiro Ulices Andrade para ser candidato a vice, um conhecido político disse que isso abre alerta para que nomes da oposição usem o método.

*** Disse que até o momento não circulou qualquer divulgação do tipo, mas garantiu que “já houve conversas não aprofundadas”.

Novo salário mínimo

A informação é de Lázaro Rosa: “O governo Lula anunciou um salário mínimo de R$ 1.631,00 para 2026. O valor representa um aumento de R$ 439,00 desde o início da gestão”.

*** E acrescenta: “É sempre bom lembrar do dia em que Bolsonaro anunciou um reajuste de apenas R$ 6, totalizando R$ 47 de 2019 para 2020, um verdadeiro tapa na cara de todos os trabalhadores do país” (fonte “X”).

Posse dos presidentes

Está marcado para o próximo sábado, às 9 horas, o Encontro Estadual do PT em Sergipe.

*** Nesse Encontro acontece à posse dos presidentes de Diretório Municipais e do Diretório Estadual. Rogério Carvalho assume o PT no Estado e Camilo Daniel será o presidente em Aracaju.

Solto na multidão

O deputado estadual, Luciano Bispo, se esbaldou domingo na “pipoca” da Micarana, na cidade de Itabaiana. Preferiu dançar junto ao povo.

*** Luciano disse que “uma das músicas que marcam minha trajetória política, é ‘Maíbe Dandá’, de Bell Marques”.

*** Luciano estava solto no meio da multidão.