Uma derrota difícil

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A questão para arrumar um bloco político está voltando à tona. Neste momento excede, em Aracaju, tentativas de retorno de formação de chapas ente nomes que sempre foram oposição natural. Há uma diferença: o PT tem dificuldade de apresentar nomes em condições de mandato para o Governo e Senado, exatamente por posição dos eleitores, que ainda não visaram o nome de um líder capaz de se transformar em um nome forte para enfrentar o pleito. O governador Fábio Mitidieri mantém suas posições elevadas para reeleição. Fala discretamente de política, mas se mostra preocupado em formar um bloco com velhos aliados e também com personalidades que lhe fizeram oposição em 2024. Mitidieri agora está cuidando de construir obras, manter a estrutura lógica, porque está voltado na infra-estrutura do Estado.

Houve um fato interessante: com as eleições de 2024 circulou com insistência de que o grupo político liderado por Fábio Mitidieri perderia. E aconteceu. Em um ano só nenhum gestou mostra a sua capacidade de reverter um jogo. Dentro de uma estratégia política, já agora o seu nome se vislumbra como retorno, sem nenhuma força para enfrentá-lo. Trabalhando com intensidade e buscando um perfil novo para o tipo eleitoral, há uma pintura clara de que ele se manterá governador no próximo ano.

Conversa foi boa

O governador Fábio Mitidieri admitiu que a conversa entre ele e o ex-deputado André Moura (UB) “foi muito boa”.

*** Acrescentou que “Eu e André” temos uma parceria que deu certo. “Tenho certeza que juntos podemos fazer muito mais por Sergipe”.

Sem relacionamento

O senador Alessandro Vieira, presidente do MDB em Sergipe, disse que “não tenho relacionamento político com o ex-deputado André Moura (UB)”.

*** Acrescenta “respeito às construções políticas do governador Fábio Mitidieri. Ele tem o meu total apoio para a reeleição, mas não vejo nenhuma razão para mudar minha opinião sobre André Moura”.

Federação partidária

Circula em Brasília a formação de uma federação partidária que envolve PP, MDB e União Brasil, com a tolerância e bons ventos dos três partidos.

*** Um membro do PP disse que em Sergipe esta federação não segue adiante, em razão do MDB.

*** Entretanto, dependendo de Alessandro Vieira isso não acontecerá, exatamente pela presença de André Moura.

PT está dividido

Está acontecendo situação inusitada no PT de Sergipe. O grupo de Márcio Macedo – Construindo um Novo Brasil-CNB – tem um candidato a Presidente Nacional do PT, Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara-SP.

*** Acontece que o Grupo de Rogério Carvalho, Resistência Socialista, também está apoiando Edinho Silva. Mas os dois não se unem. Se quer se falam.

Grupo de Márcio

Semana passada o candidato nacional do PT esteve em Sergipe e teve que fazer dois eventos separados: um na sexta-feira, 28, com o grupo de Rogério na sede do PT e o outro no sábado, 29, com o Grupo de Márcio no Sindicato dos Bancários.

*** Na disputa para o Diretório Estadual teremos, então, duas chapas diferentes.

Mudança de tática

Um detalhe: o PT perdeu um pouco da consciência política, quando a maioria definia um candidato e todos apoiavam com a consciência de chegar ao se manter ao Poder.

*** Hoje o PT em Sergipe sequer se divide: tanto Márcio, quanto Rogério querem o apoio do Governo para o Senado.

Perde Dinheiro

O vereador Isaac Silveira diz que o vice-prefeito Ricardo Marques, “tem que ficar satisfeito: A prefeita Emília mandou reduzir o seu salário”.

*** – Eu contestei, ninguém gosta da perder dinheiro, disse.

Reduzir violência

Na tentativa de reduzir os alarmantes índices de violência contra a mulher no Brasil, a deputada federal Delegada Katarina (PSD), apresentou o Projeto de Lei que prevê a criação de um programa de recuperação e reeducação de autores de violência doméstica.

*** – O objetivo da proposta é atuar de forma preventiva, promovendo a conscientização e mudança de comportamento entre os agressores.

Francisquinho trabalha

Os dois senadores de Sergipe – Laércio Oliveira (PP) e Rogério Carvalho (PT) receberam ontem em seu gabinete, Valmir de Francisquinho (PL) e os filhos que atuam na Câmara.

*** O grupo levou um mapa de emendas, para ser liberada e foram muito bem recebidos.

*** Para reabrir a matéria: Francisquinho será candidato a governador.

*** Ele não confirma, mas já está trabalhando junto ao TSE para acabar de vez com o processo jurídico que circula em Brasília.

Esclarecer dúvidas

Ao lado do governador Fábio Mitidieri,o ministro Márcio Macedo se reuniu com os ministros Rui Costa, da Casa Civil e Waldez Góes da Integração e Desenvolvimento Regional e com o presidente da Codevasf, Marcelo Moreira.

*** O encontro foi para entender o redimensionamento do projeto, esclarecer dúvidas para que essa obra tão importante para o povo de Sergipe se torne realidade.