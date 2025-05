Uma pausa na conversa política

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O momento é de certo silêncio em relação às eleições municipais. Há pouco o assunto explodiu, mas neste momento percebe-se uma implosão por parte de lideranças regionais, principalmente com o aumento claro de candidatos ao Senado. Além disso, em Brasília, os presidentes de partidos começaram a levantar possibilidades claras de federações, o que tirou do lugar pretensões políticas de alguns partidos, que tem posição firmada e se atrita com o outro, teoricamente aliado. Claro que é impossível um ponto final no diálogo interno, mas que não chegue a siglas não aliadas, tudo com a cautela de que pode ferir até mesmo as novas federações, em razão do divisionismo emplumado.

Ontem, o governador Fábio Mitidieri, líder maior que está à frente do pleito, disse que “a sua prioridade, no momento, é o Governo e a gestão”. Certíssimo. Não dá a atrair para os seus contatos e responsabilidades, uma reeleição, que só vai ter movimentação real no próximo ano. Claro que em momentos carentes, as eleições voltam a ser assunto de primeira, mas no decorrer desse futuro período é importantes ampliar a preocupação com o Estado e seu povo, principalmente na área da Educação, trabalho e na estrutura social. E tem muitos outros homens de cúpula que também passaram a tratar do seu trabalho e atuação pessoal, embora sejam candidatos a qualquer mandato que se disputa em 2026.

Apenas para dar um exemplo fugaz: um forte líder político exagerou na brincadeira: “agora só volto a conversar sobre política em outubro de 2026”. Claro que é brincadeira, mas um sinal de que neste momento, o assunto político está fora dos seus projetos.

Certa letargia

Vê-se em Sergipe certa letargia no que diz respeito ao pleito eleitoral de 2026. Nas rodas, entre amigos, pouco se comenta. Alguns mais apaixonados entendem que o grupo governista comandado por Fábio Mitidieri é franco favorito, o que o que dá sinais de verdade.

*** Alguns mais cautelosos, no entanto, advogam a tese de que ainda é cedo para a oposição expor suas armas. Não se pode negar que o atual prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, pela terceira vez, faz uma gestão que salta aos olhos da opinião pública que lá reside e, ou, que por lá transita.

*** Mas fica a interrogação: Valmir poderá ser candidato? Sendo candidato, a disputa será renhida. Há um detalhe: Mitidieri está eleitoralmente bem colocado.

Sobre o Senado

Com duas vagas em disputa, os sergipanos terão muitas opções. Pensando na reeleição, Alessandro Vieira (MDB), intensifica a sua caminhada, conquistando apoios significativos como dos prefeitos: Sérgio Reis de Lagarto e Samuel Carvalho de Nossa Senhora do Socorro.

*** Com o mesmo foco, o também senador Rogério Carvalho corre trecho em busca de maior apoio. A verdade é que, não bastam os apoios de prefeitos, vereadores e outros agentes políticos, é preciso ter a simpatia dos eleitores.

*** O ex-deputado André Moura está com o nome bem sedimentado em vários municípios de Sergipe, sendo cotado como favorito, porque consegue angariar votos tanto de viés de direita, quanto de esquerda.

Demais nomes fortes

Quanto ao ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, os comentários são de que ele não sai candidato ao Senado porque não tem alcance com o eleitorado do interior.

*** Os mais indiscretos nas rodas de bate-papos sugerem que Edvaldo mira a vaga de vice-governador, considerando a força eleitoral que ainda possui na capital.

*** Nota de fonte bem avaliada: o candidato a vice-governador será mesmo Jeferson Andrade.

Suprema preferência

Que o deputado federal Rodrigo Valadares tem a suprema preferência do eleitorado da direita bolsonarista, isso é fato. Mas, qual o valor numérico desse eleitorado? Será suficiente para a conquista de uma vaga?

*** Temos que fazer a leitura da eleição para o Senado com outros olhos. Trata-se de uma disputa com dois candidatos para senador no mesmo partido. Chegará à vitória aquele que tiver uma boa condição de espalhar sua candidatura entre eleitores de direita e de esquerda. O segundo voto decidirá esta eleição.

Apoio fechado

Um amigo me confidenciou os seguintes questionamentos: qual o tipo de eleitor do candidato Eduardo Amorim? É sabido que o ilustre médico anestesista tem o apoio fechado da prefeita, Emília Corrêa.

*** Mas, qual será o comportamento da Prefeita quanto a Rodrigo Valadares: Será o segundo voto ou o eleitor de Aracaju dará o primeiro voto a Rodrigo? Aliás, até em respeito à mãe do mesmo que é secretária de Ação Social de Aracaju.

*** Muitas águas vão rolar até 2026 chegar. Não esqueçamos que a política está mudando. Temos que combinar com o eleitor.

Decisão de Amorim

Ma tem um detalhe importante. Eduardo Amorim ainda está no PSDB e viaja a Brasília na próxima semana para reunião sobre candidatura e posição partidária.

*** Amorim deixou claro que o seu caminho natural será disputar o Senado pelo PL. Mas isso só terá definição no momento certo.

Base de Governo

Perguntado se mantinha no Republicanos, para aliar-se ao governador Fábio Mitidieri, o deputado federal Gustinho Ribeiro foi claro: “o Republicanos já é ligado a Mitidieri e nós fazemos parte da base do Governo”.

*** Segundo Gustinho, o Republicanos é de centro. Temos membros ligados a Bolsonaro e outros ligados a Lula.

*** – Fico no Republicanos. Sou presidente do partido em Sergipe, disse.

Prisão de servidor

Polícias Penais, lotados no Presídio de Tobias Barreto, realizaram na madrugada de ontem, no citado presídio, a prisão de servidor que foi flagrado com entorpecentes e medicamentos usualmente utilizados como estimulante sexual.

*** O preso ingressou na carreira em 2019 e ocupava função de confiança nomeado pela Secretaria de Justiça.

Troca de Márcio

A jornalista Natuza Nery informou na Globo News, ontem à tarde, sobre a troca de Márcio Macedo por Guilherme Boulos.

*** E ironizou: “a substituição de uma pincelada branca numa parede branca por uma pincelada rosa choque numa parede branca”.