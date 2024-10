Uso do PIX para comprar voto

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

As eleições deste ano, segundo opinião de alguns ex-candidatos foram extremamente comercializadas. Muita gente gastou alto para chegar a prefeito e a vereador. Claro que isso não é coisa nova e sempre aconteceu em todos os cantos do País. Dinheiro muito e de alto valor. Antigamente também se comprava voto como se fosse qualquer tipo de alimento, o que era mais fácil a ação policial. Hoje a modernidade transformou o método, com a implementação dos depósitos via internet e, especialmente, via PIX, que apaga qualquer vestígio do uso financeiro e dificulta uma investigação policial. E isso deixa todos à vontade para usar o seu candidato, que na maioria não conhece, seu representante para dirigir os destinos políticos e administrativos de todo o Estado.

Ontem mesmo, em vários locais de Sergipe, se comentava a feira aberta para compra de votos em bairros, sem qualquer problema ou vigilância. Um líder político acusou um vereador eleito de ter gasto quase $ 7 milhões e foi eleito. Valores desse tipo foram utilizados, porque também houve inflação consentida no preço dos votos. O voto comprado não elege o melhor para o Brasil, mas aquele que quer manter sua posição financeira e não estar preocupado com as necessidades dos Estados e municípios e nem tem uma visão da questão social que asfixia os mais pobres.

Já está havendo ações de parlamentares preocupados com esse problema, para tentar o uso de dinheiro no período eleitoral, principalmente dos Pix e cartões bancários. Mas, tenha certeza, isso será muito difícil acontecer, num País que pensa igual.

Mitidieri tem trabalhado por Luiz

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que tem feito sua parte na campanha de Luiz Roberto a prefeito e está confiante: “foram muitas adesões nesse segundo turno que reforçam a nossa caminhada”.

*** – Tenho dialogado com as lideranças e com a sociedade sobre a importância de termos um prefeito preparado, com perfil de gestor, que conhece nossa cidade e está em sintonia com o governo do Estado, disse.

*** Segundo Mitidieri: “Tenho convicção de que Luiz será vitorioso no dia 27/10”.

Agressão na internet

A candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), denunciou ontem, em programa eleitoral na TV, que está sendo agredida por seus adversários.

*** No primeiro turno Emília também usava seu programa para baixar o nível em dois dos seus adversários.

*** A baixaria entre adversários é uma orientação do marketing, que não rende acesso e nem atrai eleitores.

Futuro presidente

O ex-deputado Heleno Silva (Republicano) visitou o líder do Republicanos na Câmara dos Deputados, o paraibano Hugo Mota, que é candidato à presidência da Câmara apoiado por Arthur Lira (PP-AL).

*** – É uma alegria para mim ver um membro do nosso partido como candidato a presidente da Casa, com a possibilidade de ser Hugo Mota.

Luiz vai muito bem

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) diz que a candidatura de Luiz Roberto a prefeito vai muito bem e cresce nas pesquisas, aumentou os acessos, e diminui a diferença anterior.

*** Edvaldo está com certeza de que Luiz vai virar esses resultados e ganhar o pleito no segundo turno.

Só no segundo turno

Em encontro no PT, um membro do partido reclamou que Lula foi ao Rio Grande do Norte fortalecer a candidatura de Nataline, que disputa o segundo turno. Aconteceu sexta-feira.

***O pessoal retrucou e lembrou que Lula não visitou nenhum Estado no primeiro turno. Está fazendo agora no segundo turno.

Ar condicionado

A promessa de instalação do ar condicional nos transportes coletivos é uma das promessas mais ridículas dos pré-candidatos a prefeito no segundo turno.

*** O ar condicionado vai encarecer o preço dos ônibus e não melhora em nada a eficiência, organização e limpeza dos transportes.

***Tem muita coisa mais importante a fazer para melhorar o transporte em Aracaju.

Monta sua estrutura

O prefeito eleito Sérgio Reis (PSD) já está montando a estrutura do seu Governo, mas sem frequentar a Prefeitura. Foi-lhe vetada a entrada para verificação de documentos.

*** Mesmo assim ele já tem três secretários decididos. Saúde, Goretti Reis, uma professora da UFS e um professor para a área da Cultura.

Sobe nas pesquisas

O advogado Manoel Cacho acredita que a vereadora Emília Corrêa ganha as eleições do segundo turno. Percebe que os números das pesquisas indiquem isso e porque o povo está cansado de um comando de 16 anos.

*** Para Cacho, tem quem acredite numa reviravolta de Luiz Roberto e acha que o “governo está escondendo alguma coisa”

O voto e o pix

O senador paraibano Humberto Campos disse que teve muito (“voto Pix”) circulando nas eleições, que ninguém sobre de quem é.

*** Acrescentou que será muito difícil desfazer essas estrutura financeira em que o dinheiro desapareceu.

Opiniões sobre Luiz

O candidato à prefeitura de Aracaju pelo PDT, Luiz Roberto, mostra capacidade de articulação e de diálogo ao atrair apoios.

*** Ontem o vereador reeleito Byron- Estrelas do Mar e a vereadora eleita Thannata da Equoterapia se somaram aos apoios recebidos e declarados a Luiz.

*** Byron destacou que Luiz é o mais preparado para administrar Aracaju. A deputada estadual Linda Brasil também se manifestou em prol do 12 e alertou sobre discurso de ódio, violência política e intolerância.