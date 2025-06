Valmir de Francisquinho é candidato ao Governo

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O encontro de setores da oposição no final da semana passada deu um sacolejo nos grupos liderados pelo deputado federal Thiago de Joaldo (ainda PP), prefeita Emília Corrêa e o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). No final, o resultado foi que Thiago seria o candidato a governador, com indicação de Eduardo Amorim para o Senado, ao lado do ex-prefeito Adailton de Sousa (PL). De qualquer forma foi um movimento que agitou membros do grupo que se mantém na oposição e que começa a ampliar a atividade política no Estado. Thiago de Joaldo movimentou um segmento que trabalhava em surdina, mas que a partir de agora passa a soltar foguete em relação às suas decisões.

Entretanto, ainda em sigilo, todos sabem que o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) é o candidato a governador do bloco, mesmo que ainda se mantenha no mais absoluto sigilo, entretanto com maiores contatos para conduzir o seu nome aos municípios, principalmente do agreste, agora somados às cidades da região Sul, em razão da decisão de Thiago de Joaldo que, intimamente não esconde que vota em Francisquinho, caso ele lance a candidatura ao Governo. Alguns problemas jurídicos, que pode barrar Francisquinho no TSE.

De qualquer forma Francisquinho trabalha e tem procurado se envolver com os eleitores, visitando-os em suas regiões e, não se pode esconder, é bem recebido, inclusive em Aracaju. Além disso, tem orientação assídua e apoio político de um dos articuladores mais influentes do Estado, com quem almoçou ontem, além da ação do presidente regional do PL, Edvan Amorim. Quer dizer: Francisquinho não está só e o seu nome começa a circular, inclusive em relação ao fim do processo de 2022, que impede a sua candidatura, embora haja outros.

Pesquisa qualitativa realizada neste final de semana em Aracaju, por um instituto de Belo Horizonte, confirma de modo específico uma situação pré-eleitoral que pesquisas quantitativas anteriores já revelavam: O governador Fábio Mitidieri lidera a preferência do eleitorado, mas seguido de perto pelo prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. O mais curioso é que Valmir representa uma espécie de arquétipo – um modelo de personagem subconsciente – consolidado na opinião pública. As pessoas que votariam nele, quando temem que ele não possa ser candidato por problemas judiciais, não mudam de posição. Continuam buscando nomes para substituí-lo numa missão de renovação política. E aí já aparecem algumas alternativas reais. O fato é que com Valmir ou sem Valmir na disputa para governador, em 2026, a eleição será muito disputada, concluem os pesquisadores.

Fábio e bancada

O governador Fábio Mitidieri teve reunião ontem com a bancada para alinhar pautas e projetos que iremos encaminhar para a Alese.

*** Quanto à política, estamos tranquilos, unidos e confiantes no trabalho que está sendo feito.

*** Depois do encontro tiveram um jantar num dos restaurantes da cidade e a conversa rolou pela madrugada.

André viaja

O ex-deputado André Moura diz que todo domingo de madrugada pega o vôo pro Rio de Janeiro, para trabalhar: “E sempre faço isso com muita alegria”. Mas nesse período, com tanto forró, estou indo já pensando na volta, sexta-feira.

*** – Espere-me viu? Prá gente gastar muita bota dançando pelo interior no fim de semana. Tem muita cidade que a gente vai estar e quero ver quem dança mais! – disse.

Rodrigo pode mudar

Deu na Realce: “Dono do PL em Sergipe, o empresário Edvan Amorim vence em Sergipe”.

*** O deputado federal Rodrigo Valadares (UB) terá que disputar o Senado por outro partido.

*** Terá mesmo, porque em Sergipe o União Brasil já tem André Moura como candidato ao Senado no grupo do governador Mitidieri (PSD).

Alessandro no Forró

Diferente de outros períodos, o senador Alessandro Vieira (MDB) esteve no sábado no Forró da Barra dos Coqueiros onde dançou e cumprimentou a multidão.

***Alessandro geralmente não aparece nessas manifestações, embora no São João nenhum político possa ficar de fora.

Precipitação nos atos

O senador Laércio Oliveira está em Genebra e participa de encontro da Organização Internacional do Trabalho (OIT). À noite ele brindava com amigos…

*** Sobre política em Sergipe, ele disse que o PP está construindo a sua chapa. Acha que é muito cedo para tratar do assunto e vê precipitações nas ações.

Edvaldo na disputa

Edvaldo Nogueira (PDT) mantém sua candidatura ao Senado e esta trabalhando de forma intensa para conseguir uma das vagas no Congresso.

*** Tem uma dificuldade, que é o nome de André Moura a senador, já lançado pelo governador Fábio Mitidieri para integrar a chapa.

Edvaldo e registros

Edvaldo Nogueira fez alguns registros sábado, quando acompanhou uma das noites do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia.

*** Disse que a festa, realizada pelo Governo do Estado, é o maior São João à beira mar do Brasil.

*** – “Parabenizo o governador Fábio Mitidieri pela organização desse evento tão importante para Sergipe”, disse.

Belivaldo em silêncio

O ex-governador Belivaldo Chagas está silencioso sobre política e acha muito cedo tratar do assunto nesse momento, em que há muito tempo para o povo se decidir.

*** Belivaldo retornou ontem de Simão Dias para Aracaju e hoje viaja a Belo Horizonte para passear. Política fica para depois.

Os dois nomes

Edvan Amorim disse ontem que, fora Joaldo, mais dois deputados federais vão passar para a oposição, mas não disse os nomes.

*** As especulações foram para o ar e os deputados citados foram Gustinho Ribeiro (Republicano) e Rodrigo Valadares (UB).

Retorno à Censura

Ministro Humberto Martins elevou para 3 a 0 a favor de Gilmar Mendes, o julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre ação que o decano do Supremo Tribunal Federal (STF) move contra a revista IstoÉ, a jornalista Tabata Viapiana e o presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Octávio Costa.

*** Organizações que atuam para proteger a liberdade de imprensa no Brasil manifestaram preocupação com a “grave ameaça” a ela, em razão desse julgamento, cujo objeto é a reportagem “Negócio suspeito”, publicada em dezembro de 2017.