Valmir é interrogação

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O prefeito Valmir de Francisquinho foi condenado, mais uma vez, pelo Tribunal de Justiça. É mais um obstáculo a vencer, através de recursos em Brasília, para possibilitar sua candidatura ao Governo do Estado. Não será fácil. De qualquer forma, a condenação de Valmir representa um ponto de interrogação na política sergipana. A decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe, que manteve sua condenação por injúria e difamação – somada à perda de seus direitos políticos por improbidade administrativa em outro processo – coloca em xeque sua viabilidade eleitoral e jurídica para concorrer em 2026. Essas condenações reforçam uma imagem negativa, dificultando alianças e apoio popular fora de seu reduto.

Diante desse cenário, é plausível que Valmir reavalie sua candidatura e opte por apoiar um nome que represente sua base política. Essa decisão dependerá de fatores como: capacidade de transferência de votos, já que Valmir é uma liderança forte em Itabaiana e no agreste sergipano. Um apoio seu pode ser decisivo, desde que seja a um aliado que possa preservar seu capital político e garantir espaço em um eventual Governo. Ainda não há nomes. Mas aliados PL podem lançar candidato com perfil conservador e popular, alinhado ao bolsonarismo local. Valmir também pode surpreender ao apoiar um nome fora do seu círculo imediato, desde que represente seus interesses.

A condenação de Valmir de Francisquinho não apenas compromete sua candidatura, como também força a uma reorganização estratégica dentro do grupo político que ele lidera. O próximo passo será observar se ele articula um sucessor ou tenta reverter judicialmente sua inelegibilidade. A movimentação nos bastidores promete ser intensa.

Mas, se não houver consenso interno, a oposição pode lançar múltiplas candidaturas, diluindo votos e favorecendo a reeleição do atual governador. Em resumo, a entrada de Ricardo Marques e Thiago de Joaldo pode representar uma tentativa de renovação, mas sem unidade, projeto e estratégia, a oposição corre o risco de repetir erros do passado.

Fábio define André

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse, ontem, que conversa política sempre, porque “faz parte do nosso trabalho”.

*** Afirmou que tem “um pré-candidato ao Senado já definido, que é André Moura (UB), mas tenho uma excelente relação com Alessandro Vieira (MDB) e Edvaldo Nogueira (PDT)”.

*** – Vejo essa eleição ao Senado muito indefinida ainda, muitos nomes. Vamos aguardar o desenrolar. O tempo alinha muita coisa, disse.

Mitidieri e João Daniel

Sexta-feira, em Maruim, o governador Fábio Mitidieri (PSD) comentou o reencontro que teve com o ex-deputado federal João Daniel (PT).

*** – Fui colega de João por oito anos e foi um momento de reencontro fraterno.

*** E continuou: “dei um abraço nele e reafirmei que mantenho grande respeito e apreço pelas nossas conversas e experiências compartilhadas”.

Fábio e Georgeo Passos

A visita do governador Fábio Mitidieri (PSD) às instalações do Hospital do Câncer de Sergipe ganhou contornos políticos com a presença do deputado Georgeo Passos (Cidadania).

*** Embora Passos reafirme estar no campo da oposição, sua presença reforça a relevância social do projeto.

*** Para Georgeo, “a população quer ver o hospital funcionando. A nossa rede exigia equipamento como esse. Minha missão é fiscalizar e, no momento oportuno, também fazer meus debates”.

Boa cidadania entre nós

Sobre a possibilidade de o Cidadania se aproximar da base governista, Georgeo foi direto: “estamos aguardando a Federação. Minha posição é bem clara. Estarei no palanque contrário ao do governador, mas com respeito”, enfatizou.

*** Já Fabio Mitidieri, ao comentar a de Georgeo Passos na visita ao Hospital do Câncer, disse que a boa política se constrói com respeito.

*** E acrescentou: “o que não falta é uma boa cidadania entre nós. Todas às vezes que Georgeo faz seus comentários, até os mais duros, tem linha respeitosa, e isso, para mim, é um peso muito grande. Então, quem sabe?”.

Republicanos com Amorim

A fonte vem de Brasília via deputado federal: “o partido Republicanos está muito próximo a ser entregue ao empresário Edvan Amorim”.

*** As conversas estariam muito avançadas com Marcos Pereira, presidente nacional do partido.

Fala sobre Hugo Motta

Em Aracaju, um membro do partido diz que essa informação surgiu porque Amorim deve estar tentando tomar a sigla.

*** Acrescentou que “o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, do Republicanos, garantiu que o partido não vai mudar em Sergipe”.

*** O deputado Gustinho Ribeiro, presidente do Republicanos em Sergipe, não se manifestou sobre o assunto, apesar de procurado por Plenário, via zap.

Ricardo visita Valmir

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), ao lado de sua mulher, Cecília Marques, visitou no sábado pela manhã, em Itabaiana, o prefeito Valmir de Francisquinho (PL).

*** A informação é de que a conversa foi boa e que existe toda possibilidade do apoio de Valmir a Ricardo para governador.

*** Um aliado de Valmir disse que Ricardo “é forte candidato a governador, se tiver a unidade da oposição, inclusive da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL)”.

Valmir fica com Podemos

Valmir de Francisquinho, prefeito de Itabaiana, cancelou a viagem que faria amanhã a Brasília, porque a presidente do Podemos, Renata Abreu, viria a Sergipe para lhe passar o partido.

*** Atenção: Renata Abreu também não virá amanhã a Sergipe. Ela vai receber Francisquinho e aliados na próxima terça-feira, quando lhe passará o Podemos.

*** Pastor Everaldo, que preside o Podemos, já avisou a André Moura que o partido terá o comando de Valmir em Sergipe. Atualmente a legenda é presidida por Zeca, atual secretário da Agricultura, ligado a Moura.

No Bar do Bode

De Itabaiana, Ricardo Marques foi almoçar em Lagarto no Bar do Bode. Deixou claro que está circulando em cidades politicamente influentes.

*** Sua esposa, Cecília Marques, que pinta como candidata a deputada estadual, disse em voz alta que “nunca comi carne de bode mais gostosa”.

Almoço com Ricardo

O vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) almoçou ontem com o ex-secretário de Comunicação do ex-prefeito Edvaldo Nogueira, jornalista Elton Coelho.

*** Aconteceu na comemoração de aniversário de uma amiga dos dois, no bairro São José dos Náufragos.

*** Elton sentiu que Ricardo está muito aberto ao diálogo – “haverá sinais” – e disposto a ser candidato a federal pelo Cidadania, em coligação com o PSB, hoje sob o comando de Fábio Mitidieri.

Ampliar alianças

Segundo Elton, “Ricardo e Edvaldo, mesmo quando eram oposição e situação, sempre se respeitaram. Haverá uma conversa de aproximação mais dias, menos dias”.

*** Acrescentou que na sua opinião, Ricardo “está procurando abrir seus caminhos e sabe que precisa ampliar arcos de aliança sob o comando do Cidadania”.

*** Aliás, Ricardo Marques já tem uma conversa agendada com o governador Fábio Mitidieri.

Cacho, Rodrigo e Moana

O encontro da presidente do PL, Moana Valadares, do deputado federal Rodrigo Valadares, com o pré-candidato a governador, Emanuel Cacho (PL), em Aracaju, foi fundamental para que começassem a caminhar junto, num processo eleitoral.

*** Cacho reafirmou que, com a nova direção do PL, não pretende deixar o partido e somar forças para uma reestruturação e reconstrução do projeto de eleger ao Senado Rodrigo Valadares, bem como Moana a deputada Federal.

Rodrigo: tudo é prematuro

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB, mas a caminho do PL) esteve em Aracaju no final de semana. Disse que “agora é tudo prematuro, momento de muita conversa e análise de cenários”.

*** Disse que está conversando com muita gente e “graças a Deus muita gente está interessada em vir pro PL, que é o maior partido do Brasil e o legítimo partido da direita”.

Avaliação das eleições

O ex-deputado João das Graças, de Graccho Cardoso, avaliou a política para deputados estadual e federal, para o Senado e Governo no sertão.

*** Admite que para Estadual 16 vagas estejam garantidas pelos atuais. Para Federal, cinco serão reeleitos e admite que para o Senado “a briga é feia”.

*** Apenas cita Rogério Carvalho (PT) sem fazer comentários, mas admite que Rodrigo Valadares possa chegar lá se os bolsonaristas o abraçarem. Sobre André Moura lembra que ele depende de Aracaju e sente crescimento de Alessandro Vieira, “que estava perdido”.

“Clube de Benefícios”

O senador Rogério Carvalho (PT) disse, em entrevista, que um “clube de benefícios” enganou aposentados. Enquanto um bilionário de 35 anos ostentava luxo com o dinheiro de quem trabalhou a vida toda.

**** – No total, R$ 700 milhões foram embolsados pelos jovens. Escândalo que exige respostas! Exigiu o senador petista.

Parceria sólida

Prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, recebeu comitiva política de São Cristóvão, composta pelo ex-prefeito Marcos Santana, o deputado estadual Paulo Júnior, e nove vereadores do município.

*** O encontro contou com a presença do deputado federal Fábio Reis, reforçando o diálogo entre lideranças e a construção de uma parceria política sólida entre as duas cidades.

Culpa das estradas

O vereador “Bebe Água” (MDB), de Capela, já havia dito que “mulher, quanto mais apanha, mais gosta”. Entretanto, agora foi mais longe.

*** Para defender a Prefeitura, “Bebe Água” afirmou que a culpa das estradas ruins é de Deus e que o povo deveria “brigar com Jesus”.

Márcio disputa mandato

O presidente anunciou ontem a demissão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. A saída foi selada em reunião entre os dois no Palácio da Alvorada.

*** Márcio será substituído pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

*** Via Instagran, Márcio Macedo (PT) diz que deixa o Ministério porque será candidato em 2026. Acrescenta que Boulos não disputará nenhum mandato.