Valmir não fica no PL

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Aliados do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) afirmam, com unanimidade, que ele será candidato a governador. Sabem que ele tem recursos que o impedem a entrar na disputa, mas seus advogados em Brasília admitem que não será difícil derrubá-los. Francisquinho está em silêncio, apesar de fazer visitas a eleitores constantes às cidades, principalmente nos dias de feiras, para conversar com a população. Há, entretanto, uma grande dúvida: se Valmir permanece no PL. Tudo indica que não deixará a sigla, antes de ter uma conversa com o presidente nacional Valdemar Costa Neto e um encontro com a prefeita Emília Corrêa que, apesar de alguns contra tempos, gosta dela.

Existe, claro, um problema que parece grave com o presidente regional do PL, Edvan Amorim. Os dois praticamente não se falam. Outro fato é a indicação de candidatos pelo partido. Amorim já divulga que o seu irmão Eduardo Amorim e Rodrigo Valadares, que ainda vão ingressar no partido em abril do próximo ano, são os candidatos ao Senado, indicado por ele e com aprovação aparente de Emília. Francisquinho quer indicar um dos nomes – ou até os dois – mas não terá chance, o que o deixa mais distante de continuar no Liberal, a não ser que Waldemar tenha alguma solução que o satisfaça. Será difícil, porque Edvan e Emília se entendem, bem dentro do partido e na própria Prefeitura, o que impede que o prefeito fique na legenda.

Em termos de discussão política em Sergipe, há quem realmente admita Francisquinho na disputa pelo Governo, mas a maioria dos eleitores admite que ninguém tira Fábio Mitidieri (PSD), que faz um trabalho firme no Estado e fixou o seu nome junto ao eleitorado sergipano, inclusive junto a partidos de oposição que se ligam a ele neste momento. É difícil para Francisquinho algum sucesso eleitoral na disputa pelo Governo, tanto por momentos de seus impedimentos, quanto por ainda não ter conquistado, para valer, a aprovação sequer do seu partido. Dentro do atual quadro político, a mais de ano da realização do pleito, o nome de Francisquinho realmente é lembrado, mas não a ponto de ganhar do governador Fábio Mitidieri, que realmente surpreende com uma administração que expõe trabalho pelo crescimento real de Sergipe.

Além disso, com lembrou um ex-deputado influente nos diversos pleitos que disputou, todos os pré-candidatos a senador desejam o apoio de Mitidieri, inclusive o da oposição, Rogério Carvalho (PT). Segundo o ex-deputado, são oito candidatos ao Senado, mas todos desejam o apoio do governador Mitidieri: “os que não tiverem disputam o Senado por seu grupo partidário e farão campanha dizendo-se aliado do governador e que têm o seu apoio”. Acha que o resultado majoritário do pleito de 2026, não terá surpresa em relação ao governador eleito.

Montagem de chapa

O senador Alessandro Vieira (MDB) disse, ontem, que a montagem de chapa ao Senado é responsabilidade do governador, com total liberdade.

*** – Não veto absolutamente ninguém, nem poderia fazê-lo, mas já deixei claro que não voto em André Moura, pelas razões que são notórias, disse.

*** Quanto à sua pré-candidatura, Alessandro diz que “segue bem, embora o foco ainda seja o trabalho no mandato”.

Ambiente digital

Com relação à proteção para crianças e adolescentes em ambiente digital, Alessandro Vieira diz que estão “bastante adiantados para a aprovação na Câmara de um projeto de minha autoria, já aprovado no Senado”.

*** Explica que o projeto “aumenta a responsabilidade das plataformas e facilita a supervisão pelos pais”.

Transporte Público

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) demonstrou preocupação com o anúncio da prefeita de Aracaju em relação à possibilidade de saída do Consórcio Metropolitano de Transporte.

*** A parlamentar considera o posicionamento da gestora municipal precoce e prejudicial à população que depende do transporte público.

Sexualização da criança

O senador Laércio Oliveira (PP) avisa que foi protocolado no Senado o pedido de criação da CPI para investigar a sexualização de crianças na internet.

*** Acha que é “um passo firme para proteger a infância e garantir um futuro seguro para elas”.

Sem indicar senador

Laércio Oliveira já avisou que o seu partido, o Progressista, até agora só tem compromisso com a reeleição do governador Fábio Mitidieri, em 2026.

*** O PP integra a federação com o União Brasil, mas o senador Laércio Oliveira ainda não revelou em quem vota para o Senado.

*** De acordo com a formação da federação, deveria votar em André Moura (UB). Um detalhe: se eleito para o Senado, André disputa o Governo em 2030, o que também é projeto de Laércio Oliveira.

Eleição a estadual

A eleição para deputado estadual está aparecendo como as demais. É que os candidatos estão trabalhando intensamente nos bastidores.

*** Um dos candidatos a estadual disse que tem alguns deles que estão gastando valores astronômicos com lideranças do Interior e Capital.

*** Alguns deles têm como apoio prefeituras municipais.

André atua no Rio

Em meio a um distanciamento e uma briga velada entre o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (União), “bombeiros” atuam para tentar reaproximar os dois.

*** Antes do fim da sessão de terça-feira, o secretário de Governo André Moura (UB) chegou ao plenário da Alerj e foi para uma reunião às portas fechadas com Bacellar e seus principais aliados.

Quer dois federais

O ex-deputado Heleno Silva (Republicanos) disse ontem que “é decisão tomada: Vou pra federal. Estamos trabalhando pra eleger dois no Republicanos”.

*** Segundo Heleno, o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, está contando com isso: “Dois federais em Sergipe e estamos nos articulando pra trazer um nome de peso para concorrer ao Senado.

*** – De minha parte apoio André Moura . Melhor nome disparado para representar Sergipe no Senado. Aonde estou indo e com quem estou falando, digo da importância de André para Sergipe.

Na sombra de Bolsonaro

Guga Noblat sugere no “X”: “Pense em dois deputados que fazem de tudo para ficar na sombra do Bolsonaro ou jamais seriam eleitos”.

*** E continua: “são eles: Rodrigo Valadares (União-SE) e Alexandre Ramagem (PL-RJ). Com regulação nas redes, fica mais difícil dar golpe”?

Emília tem pressa

O vereador Lúcio Flávio (PL) diz que a prefeita Emília Corrêa já construiu a sua marca de gestão. Para ele, “os grandes políticos construíram as suas marcas em longos anos”.

*** Para ele, Emília revolucionou o transporte público nos primeiros meses, “da carcaça os ônibus novos”.

*** E atiça: “Eles estão desesperados… Mas ela não tem medo. O que ela tem é pressa! Segue o jogo”.

Danielle desafia

Segundo informa o apresentador Carlos Focca, a delegada Danielle Garcia desafia Alef da Rifa dos Gêmeos: “dê a testa comigo para ver se o desfecho não será diferente”

*** O recado vem após Alef ser acusado de agredir duas jovens sergipanas, durante uma festa na cidade de Arapiraca (AL).