Valmir, Rodrigo e a divisão da oposição

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A anunciada saída do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, do PL e suas críticas ao deputado federal Rodrigo Valadares aprofundam o racha na oposição em Sergipe. Isso fragiliza a construção de uma frente única contra o governador Fábio Mitidieri, que aparece como favorito nas pesquisas. O cenário abre espaço para alianças pragmáticas, em que ideologias como “bolsonarismo” e “lulismo” perdem força diante de estratégias de sobrevivência política. Com até 46% das intenções de voto em cenários testados, o governador Mitidieri se consolida como favorito, porque essa vantagem reduz o incentivo para partidos da base buscarem novas alianças, já que o custo de romper com ele seria alto. Mitidieri deve usar os números para ampliar sua coalizão, atraindo indecisos e lideranças regionais que queiram atuar junto ao Governo.

O prefeito de Itabaiana ainda não confirmou filiação ao Podemos, o que levaria consigo deputados federais e estaduais, além de prefeitos e vereadores. Ele ainda está no PL, mas no desabafo de ontem deixou certo que deixará a sigla. A decisão é motivada pela ascensão de Rodrigo Valadares ao comando do Liberal, considerada um “equívoco muito grande” por Valmir. E isso significa que a oposição perde coesão: em vez de se unir contra Mitidieri, divide-se em blocos rivais. Valmir não aceita a liderança de Rodrigo no PL e acusa precipitação no processo. Claro que essa disputa interna enfraquece a capacidade da oposição de se apresentar como alternativa viável, já que transmite imagem de desorganização.

O discurso duro de Valmir de que “não existe mais bolsonaristas e lulistas, mas oportunistas” reflete a prática atual, em que políticos buscam partidos que ofereçam maior chance de vitória ou acesso a recursos. Está claro que saída de Valmir do PL mostra que a lógica é menos ideológica e mais estratégica, para que grupos possam se unir em torno de cargos, tempo de TV e estrutura, mesmo sem afinidade ideológica. Assim, o cenário em Sergipe aponta para um governo fortalecido e uma oposição fragmentada. Mitidieri deve capitalizar sua vantagem para atrair lideranças regionais, enquanto a oposição, dividida entre Valmir e Rodrigo, corre o risco de se tornar irrelevante se não recompor alianças. A política sergipana caminha para um jogo de oportunismo e pragmatismo, em que ideologias ficam em segundo plano diante da disputa por poder e sobrevivência eleitoral.

Mitidieri fala de avanços

O governador Fábio Mitidieri (PSD) admite que o ano de 2025 foi importante e de consolidação das ações, faltando apenas um mês para o seu término.

*** – Tivemos avanços em todas as áreas com números expressivos na geração de emprego e renda, redução da extrema pobreza e entrega de serviços fundamentais na saúde e segurança pública, disse.

*** E acrescenta: “fizemos investimentos históricos também em infraestrutura, a exemplo das rodovias por todo Estado, e vamos fechar o ano com a entrega do Hospital do Câncer. Mais um marco histórico do nosso governo”.

Valmir critica Rodrigo…

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, lamentou ontem, em entrevista a Focca, que o deputado federal Rodrigo Valadares (União), que se declara bolsonarista, tomou o Partido Liberal em Brasília, sem ser filiado à sigla.

*** Acrescentou que é do PL e “infelizmente Rodrigo foi lá, tomou o partido e a gente ficou a ver navio em Sergipe”.

… E anuncia que deixa o PL

Valmir pediu “paciência”, e acrescentou que “não vai ser covarde para permanecer no PL com Rodrigo Valadares sendo presidente. Ele precisa entender que somos políticos e o seu gesto não foi elegante e nem inteligente”.

*** Ainda na entrevista, Valmir de Francisquinho disse que tem muita gente dizendo que “é bolsonarista e que é lulista, mas na verdade todos são oportunistas”.

Rodrigo ameniza o que disse Valmir

À coluna ‘Plenário’, o deputado Rodrigo Valadares se referiu às palavras de Valmir: “acredito que deve ter sido no calor da emoção” E acrescentou: “continuamos buscando o entendimento”.

*** Para Rodrigo, a “oposição deve estar unida e é isso que defendo”, disse.

*** O deputado aproveitou para anunciar resultado da pesquisa feita pela Real Time Big Data, da CNN, que o coloca como o mais votado para senador em Sergipe.

*** E acrescentou: “vai ter muito instituto local de Sergipe passando mal hoje… rsrsrs!”

Gustinho sai do Republicanos?

Segundo ‘Flavãofraga’, o Republicanos está demonstrando incertezas e isso “pode levar o deputado federal Gustinho Ribeiro e seu grupo de pré-candidatos a desembarcar do partido”.

*** Segundo ‘Flavão’, “a falta de garantias públicas da direção nacional aumenta o desconforto e pode resultar migração coletiva para outra legenda”.

*** A ‘Plenário’, Gustinho confirmou que pode trocar de partido e alegou “indefinição”.

Republicanos vai para Valmir?

Também uma exclusiva: o Partido Republicanos pode ficar com o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. O presidente nacional, Marcos Pereira, conversa com Valmir.

*** Segundo uma fonte de Brasília, o Republicanos está pensando em mudar o comando do partido nos Estados, para eleger mais federais.

*** Acrescentou que em Sergipe a direção nacional da sigla não tem segurança de eleger dois federais, embora o deputado federal Gustinho Ribeiro ache que fará os dois.

Aliado confirma conversas

Em Itabaiana um membro do grupo do prefeito disse que “não estou sabendo de nada ainda sobre a questão do Republicanos. Acrescenta que houve falar em alguns portais de notícias, mas não conversei com Valmir.

*** Confirma, entretanto, que “as conversas verdadeiramente existem, mas oficialmente ainda não bateu o martelo”.

A questão do Republicanos e os fatos

O radialista Carlos Focca diz que Gustinho já perdeu o comando do Republicanos e que o empresário Edvan Amorim já está em Brasília para passar o comando do partido à Emília Corrêa.

*** Nesse momento muita especulação que pode demorar alguns dias para chegar ao caminho.

*** À coluna ‘Plenário’ Edvan disse que realmente está em viagem, mas que saiu de Brasília quarta-feira! “Fui convidado há meses atrás para o Republicanos, mas fui para o Podemos”.

O que existe de real no Republicanos

A verdade mesmo, segundo um membro do Republicanos em Brasília, é que o presidente da sigla, Marcos Pereira, quer que o partido vá para a oposição e apoie o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos) a presidente da República.

*** O deputado federal Gustinho Ribeiro, presidente do partido em Sergipe, acha que para o seu grupo isso não é interessante, porque não deixará de apoiar o governador Fábio Mitidieri.

*** Gustinho Ribeiro se mantém na sigla e terá conversa decisiva com Marcos Pereira na próxima segunda-feira, para uma decisão final.

Espaços para negociações

Segundo avaliação de experiente político, a fragmentação das intenções de voto mostra que nenhum nome desponta isoladamente, abrindo espaço para negociações, coligações e possíveis mudanças de cenário.

*** E mais: com a proximidade de 2026, partidos começam a testar nomes e medir forças, o que deve aquecer os bastidores políticos já a partir de agora.

Linda Brasil critica PL

A deputada estadual Linda Brasil cita a a deputada federal Erika Hilton pra dizer que o PL (Partido da “Papupa Lotada”), é o retrato da hipocrisia dessa extrema direita mentirosa e corrupta.

*** E diz mais: “Fingem estar preocupados com a segurança pública, mas na realidade financiam o crime para seus próprios interesses”!

Priscila esteve em Brasília

O senador Alessandro Vieira (MDB) esteve com a presidente do Sebrae em Sergipe, Priscila Felizola, e disse que ela foi “agradecer o meu apoio ao trabalho dela no Sebrae”.

*** Alessandro disse que colocou “emendas lá para ações de capacitação dos empreendedores sergipanos. Priscila faz um excelente trabalho”.

*** Priscila confirmou que a viagem a Brasília foi para tratar de assuntos técnicos.

Eduardo Amorim e candidatura

O pré-candidato ao Senado, Eduardo Amorim disse que quanto ao partido que disputará o mandato, “farei o que nosso grupo político avaliar como mais adequado”.

*** Quanto à candidatura a governador, diz que “não é minha pretensão, mas será o grupo quem decidirá”.

Alese é a casa dos iguais

O deputado estadual Luciano Bispo reiterou sua decisão de buscar o quinto mandato na Assembleia Legislativa. Luciano destacou sua passagem durante oito anos na presidência da Alese e falou que ali é casa dos iguais.

*** Luciano falou durante entrevista ao lado de Anderson de Zé das Canas e citou que caminha ao seu lado desde o seus quatro mandatos de deputado e o de vereador em Itabaiana.