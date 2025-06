Ventos assustam Aracaju

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Sergipe suporta excessos de chuvas e ventos. Foi uma loucura ontem à noite com a forte ventania que vinha do oceano e banhava a capital sergipana, promovendo um barulho que realmente amedrontada. Provocaram alguns poucos acidentes, como destelhamento, queda de árvores e trouxe medo. Na Avenida Adélia Franco, os ventos derrubaram a cobertura da garagem de um condomínio, atingindo veículo que passava pelo local. Cinco pessoas só puderam sair do carro depois que a estrutura e os cabos foram retirados. Não houve feridos.

Ontem, também, foi noite de procissão, em razão do Dia de Santo Antônio. Muita gente deixou de comparecer, em algumas cidades, exatamente pelas chuvas e ventaria. Na cidade de Itabaiana, por exemplo, o governador Fábio Mitidieri foi a Itabaiana para acompanhar a procissão de Santo Antonio. Foi recebido pelos deputados estaduais Luciano Bispo e Netinho Guimarães. Mesmo com as chuvas, ele percorreu todo o percurso, mas o número de pessoas que seguiam o Santo Antonio caiu pela metade.

Assim mesmo, não se viu um número grande de políticos para cumprimentar o povo, embora o prefeito Valmir de Francisquinho tenha acompanhado a procissão, por todas as áreas, ao lado de alguns do aliados, inclusive vereadores. Um detalhe: o Arraiá do Povo foi suspenso e, se o clima continuar, só vai retornar no domingo. Quem mora em apartamentos também se assustou com o barulho provocado pelos ventos, que praticamente sustou festas que estava projetadas.

Ação política

Comentários entre membros da equipe da prefeita Emília Corrêa (PL), sobre a demissão do porta voz Carlos Ferreira, que teria sido machista com a deputada federal Yandra Moura (UB).

*** Disseram que foi por questão política e para não se distanciar de André Moura (UB), de quem Yandra é filha.

*** O fato teve repercussão em todo Estado e em Brasília e a fala de Ferreira fora de caráter machista, mas não que merecesse uma demissão.

Questão de Capela

Assessores e políticos de Capela desmentiram ontem que Isadora Sukita vai assumir a Prefeitura de Capela, em razão do afastamento de Júnior Tourinho.

*** A matéria foi publicada por Plenário e provocou os desmentidos. O prefeito Junior Tourinho ainda não se manifestou e preferiu o silêncio, pelo menos até o momento.

*** Sukita confirmou a informação.

Críticas à prefeita

Durante entrevista a TV Atalaia, a deputada Katarina Feitosa falou com clareza e responsabilidade sobre a situação de Aracaju.

*** Disse que a cidade está enfrentando problemas de infraestrutura e abandono em áreas essenciais.

Trabalhando duro

O senador Alessandro Vieira (MDB) disse que existe uma conversa entre MDB e Republicanos para uma possível federação, mas nada para agora.

*** – Vamos seguir na mesma toada: trabalhando duro e atendendo ao povo sergipano. As eleições ainda estão distantes, disse.

Rodrigo e Lula

O deputado Rodrigo Valadares disse ontem que “Com Lula, o Brasil vive uma eterna sexta-feira 13, mais impostos, censura nas redes, roubos dos aposentados e muito mais”.

*** – Mas esse pesadelo tem data pra acabar. 2026 está chegando! – disse.

Senado não!

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) diz que está buscando a reeleição de federal, como primeiro plano.

*** Acrescenta que “também deixei o nome à disposição de Emília e de Valmir pra ajudar na futura composição da chapa majoritária, como pré-candidato a governador”.

*** Deixa claro que não disputará o Senado.

Não se arrepende

O radialista Carlos Ferreira, demitido por ter se referido com palavras machistas à deputada Yandra Moura, disse ontem que “não se arrepende tenho certeza de que não agredi ninguém”.

***-Seguirei falando a verdade, com a certeza de que jamais agredi mulheres e mostro neste vídeo quem de fato já foi agressiva – disse.

Debate no PT

O PT realiza hoje, na sede do partido, um debate entre os candidatos a presidente regional da legenda. Os debatedores são Rogério Carvalho e Murilo.

*** O PT ainda não tem uma definição sobre a candidatura a governador do partido, o que de alguma forma dificulta a disputa para o Senado.

Sobre composição

O ex-deputado federal Heleno Silva (Republicanos), disse que a direção do seu partido está tratando de uma composição com o MDB, “mas aqui embaixo sabemos pouca coisa”.

*** Heleno acrescenta que seja qual for a solução ele se mantém no Republicanos.

Primeiro suplente

O ex-deputado Eduardo Amorim (PSDB) já teve uma conversa com a prefeita

Emília e ofereceu ao seu marido, pastor Itamar, a primeira suplência de senador.

***Seria a formação do bloco que tem como candidato ao Governo Valmir der Francisquinho.