Votar no desconhecido

Há um movimento, ainda não confiável e discreto, para evitar a influência dos cabos eleitorais para conduzir o voto aos candidatos que sejam desconhecidos e o eleitor não tenha conhecimento algum sobre o comportamento daquele que será presenteado com a confiança de uma decisão que pode assumir o poder. Está tudo meio absurdo, porque o domínio das urnas ainda é de quem coordena blocos que o servem, que são servidos e que geralmente tem influência nas decisões adotadas cedidas exatamente por aquele que o cidadão votou, mas não sabe quem é. É um tipo de movimento que parte de segmentos jurídicos, de organizações sociais e de personalidades que ainda acham importante o voto ser cedido por quem vai votar.

A dedução é que a população, menos influente no meio político, não conhece e nem tem a menor concepção de quem seja, moralmente inclusive, a personalidade de quem vai manusear com os interesses públicos, onde se inclui recursos para tratar do sistema financeiro que sustenta cidade, estado e País, sem que demonstre condições morais para isso. A ideia é tirar de cena a apresentação de personagens que são apresentados como dignos e honestos, para conduzir a população eleitoral. E como fazer isso? Vai se debater um projeto amplo, capaz de que chegue aos cidadãos, a moral, caráter, comportamento ético de quem se está votando, dando prioridade à honestidade, de preferência da folha corrida.

Como seria feito tudo isso: no momento do registro das candidaturas pelos Tribunais eleitorais, mesmo depois de convencionados pelos partidos. Como permitir que um cidadão honesto,, que resida no “fim” do mundo, eleja um outro para atividade de comando administrativo de qualquer outra localidade sem que o conheça e não saiba dele nada sobre sua honestidade e caráter? Chega de eleger estranhos para administrar a vida de pessoas que, por falta de conhecimento, “eleve aos céus incompetentes, desonesto, bandidos e toda espécie de marginal que comande os nossos direitos e deveres, através de ações absolutamente duvidosas”.

Não há grande avanço nas discussões, mas a proposta começa a ter adesão e simpatia de uma sociedade honesta.

Rogério Comanda

O senador Rogério Carvalho (PT) é quem comanda o bloco de oposição ao Governo Fábio Mitidieri dentro do partido em Sergipe e fora dele.

*** Rogério também não tem sido privilegiado pelo PT nos dois mesmos lugares e não anda satisfeito com a legenda.

*** O ministro Marcio Macedo é quem coordena o PT em Sergipe e hoje é ligado a Fábio Mitidieri e a Edvaldo Nogueira, Isso é bem exposto…

Santana deixara MDB

O senador Alessandro Vieira teve uma conversa com o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana (ambos do MDB), e o avisou que a legenda terá nova direção.

*** Marcos Santana, que não é candidato à reeleição, disse que “infelizmente terá que sair do MDB, porque o pensamento político passará a ser outro”.

*** Marcos foi convidados por outras legendas para filiação, inclusive pelo PT, mas vai aguardar.

Equilibrar relação

O senador Laércio Oliveira (PP) disse que “A minha necessidade é o Nordeste. Os incentivos para o desenvolvimento da região não estão contemplados no texto que saiu da Câmara”.

*** Laércio já “mobilizou senadores do Nordeste, porque a gente precisa buscar o entendimento para equilibrar essa relação para não deixar o Nordeste no limbo”.

*** – Se isso acontecer, como as indústrias irão se instalar em nossa região?”, questionou Laércio em entrevista à Fan.

Airton vai bem

Airton Martins é candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros. Deve trocar o MDB pelo PSD, do governador Fábio Mitidieri, e tem circulado junto aos eleitores com boa receptividade.

*** O advogado Danilo Segundo (PT), namorado da filha de Lula, Lurian Silva, também trabalha, mas ainda não chegou tão próximo à população.

*** O eleitorado da Barra é bairristas e sempre votou nos nomes da terra.

Eliane e as pazes

Eliane Aquino (PT) pode ser a candidata à prefeita do seu partido por Aracaju, mas ainda sem definição do grupo que lidera o bloco, apesar de sua posição nas pesquisas.

*** Eliane deixou alguns pequenos rastros através de assessores e se optar pelo grupo de Marcio Macedo, precisa do apoio de Edvaldo Nogueira, com quem já fez as pazes.

Seria caso de polícia?

Canindé de São Francisco ainda está com dois prefeitos e estarrecida com o descaso que acontece na cidade. O titular e o vice armaram toda essa confusão para uma cidade de porte turístico.

*** A justiça já foi provocada pela Câmara Municipal, mas não se manifestou. Seria então um caso de Polícia?

Candidata de Glória

A vice-prefeita de Glória, Ivaneide Lima (PSB), diz que será candidata à prefeita no próximo ano, apesar do seu grupo não ter anunciado.

*** Nos bastidores é que Ivaneide não se dá bem com Sergio Oliveira, secretário e irmão da prefeita, Luana Oliveira (PSD).

*** Não se descarta, entretanto, a possibilidade de Ivaneide, se não for candidata, faça uma dobradinha federal e estadual com o deputado Thiago de Joaldo,

Laércio e Edvaldo

O senador Laércio Oliveira (PP) almoçou terça-feira com o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), conversaram sobre projetos, administração e um pouco de política.

*** Como foi na data do empréstimo do BB à Prefeitura, Edvaldo solicitou que Laércio acompanhasse a transição em Brasília

Kataria estaria fora

A deputada federal Katarina Feitosa não pretende mais disputar vaga de prefeita em Aracaju e vai permanecer na Câmara Federal até o final do mandato.

*** Houve movimento em torno do seu nome, mas esfriou inclusive por iniciativa dela que sentia dificuldade de eleger-se sem um grupo coeso apoiá-la.

Apuração de fato em Canindé

Uma informação de última hora chega à coluna: a justiça vai apurar porque em troca do impeachment foi dada licença de 180 dias ao prefeito Weldo Mariano, de Canindé do São Francisco.

*** A justiça quer detalhes para saber quem influenciou no processo que trocou licença por impeachment. Quem teria ganho com isso?

Giro pelas redes sociais

Fábio Mitidieri – Bombeiros localizaram o corpo de um dos adolescentes que se afogou na Orla de Atalaia, em Aracaju. As equipes seguem empenhadas nas buscas pelo outro jovem. Que Deus acalente a angústia das famílias!

Metrópole – Ex-oficial de inteligência dos EUA diz que “material biológico não-humano” foi recuperado de OVNIs que caíram.

Francisco Diêmerson – Termo de posse assinado, agora plenamente e efetivamente professor adjunto da Universidade de Pernambuco – Campus Petrolina.

Metrópoles – Ex-comandante da Marinha dos EUA detalha encontro com OVNI ao Congresso e diz que objeto vinha do espaço.

Trombeta – Aos prantos com dores insuportáveis, Lula cancela agenda: “Não estou conseguindo suportar” disse o presidente!

Wendal Carmo – Programa Saúde na Escola: Governo retomará abordagem sobre educação sexual e prevenção de DSTs.

Higor Trindade – Bajulador é a pior praga de um político, quem quiser ter sucesso se afaste desses seres malignos.

A boca de lobo – Ministério de Geraldo Alckmin é evacuado por ameaça de bomba. Deixaram um exemplar da Constituição Federal dentro de uma mala.