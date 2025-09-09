Valdemar expõe Emília

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Já publicamos, neste mesmo espaço, que a movimentação política deu um brack de julho para cá. Nos bastidores as conversas continuam normalmente, mas sem excesso em razão da necessidade de arrumação dos blocos e consolidação das candidaturas. A tumultuada possibilidade de membros da alta cúpula do PL tomar o Republicanos, o que sacudiu a estrutura de partidos no Estado, já não existe, por falta de aceitação de uma maioria dos dois partidos. A partir de agora, essa cúpula está avaliando convites de cinco outras legendas, cuja escolhida será comandada por ex-liberais da mais alta patente. Até o momento ainda não há decisão, mas as conversam abundam e podem levar a uma decisão final no máximo em outubro.

De qualquer forma, para quem tem mandato legislativo, a mudança de sigla acontece em abril do próximo ano, quando for anunciada a abertura das janelas que permitem o pulo de quem pretende outra sigla. Domingo (07), o deputado federal Rodrigo Valadares e lideranças que o circulam, realizaram uma barulhenta manifestação da orla de Atalaia até a 13 de Julho. Muita gente na saída e na espera, mas a maioria seguindo o trio elétrico comandado por Rodrigo, que fazia a defesa de Jair Bolsonaro, ´pedia sua liberdade e bradava por anistia, diante do processo que o ex-presidente responde junto com ex-auxiliares. Não se percebeu um grande número de políticos. Inclusive a prefeita Emília Corrêa acompanhou o desfile do 7 de Setembro do palanque oficial, na avenida Barão de Maruim, e não participou da manifestação pro Bolsonaro.

Ontem, uma entrevista do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, ao radialista Kleber Alves, da Rádio Cultura mexeu com o momento político. Questionado se Jair Bolsonaro também teria exigido uma candidatura majoritária no ano que vem para Sergipe Valdemar Costa Neto foi enfático ao defender o nome da prefeita Emília Corrêa. “Bolsonaro sonha em ter a prefeita Emília de candidata a governadora. Na minha opinião ela seria imbatível porque ela é uma mulher séria, comprometida, do bem e que conhece os problemas da população”. Outros jornalistas explodiram essa informação como “bomba”. Exagero! A fala de Valdemar expôs o que ele pensa que Bolsonaro imagina, mas em nenhum momento o presidente expôs esse sonho por Emília, apenas queria que o partido fosse presidido por Rodrigo e o será.

Ontem mesmo à noite, o ainda presidente Edvan Amorim disse que “Emília não está sabendo de nada disso. Somente que o partido iria mudar de mãos”. O resto é barulho…

Discurso de Rogério

Durante seu discurso de posse como presidente regional do PT em Sergipe, o senador Rogério Carvalho fez críticas diretas à prefeita Emília Corrêa.

*** Entretanto, em nenhum momento se referiu ao governador Fábio Mitidieri (PSD).

*** Uma das estratégias de Rogério é ter o apoio do bloco governista ao Senado, mesmo que sofra rejeição da base aliada a Mitidieri.

Sukita sobre André

O ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, deu sua opinião, ontem, sobre os candidatos ao Senado por Sergipe. Para ele, um deles é André Moura (UB).

*** E disse: “André Moura ganha em razão pelo trabalho realizado por Sergipe e pela sua história política no Estado”.

*** O outro a ser eleito, segundo Sukita, é o senador Rogério Carvalho (PT).

Isadora e Prefeitura

Por falar em Sukita. Ele anuncia que os embargos políticos no TSE, em Brasília, devem ser julgados proximamente em favor de sua filha, Isadora Sukita, para que ela assuma a Prefeitura de Capela.

*** Segundo Sukita, só falta essa decisão, que transita em julgado. Disse ainda que a decisão de 7×0, que cassou o eleição do candidato Júnior, será a maior razão para Isadora assumir definitivamente a Prefeitura.

Edvaldo sugere auditoria

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), pré-candidato ao Senado, critica gestão da prefeita Emília Corrêa e diz que a Controladoria deveria fazer auditoria dos ônibus elétricos.

*** Edvaldo Nogueira questiona a transparência no uso dos recursos, afirma que a atual gestão é inoperante e cobra que a atual gestora “comece a trabalhar”.

Georgeo e o Cidadania

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) disse que o seu partido em Sergipe é oposição ao Governo Fábio Mitidieri (PSD): “isso foi uma decisão do nosso Diretório Estadual”.

*** Georgeo Passos acrescentou que, “como não faço parte do Partido Liberal, não tenho como falar nada”.

*** Sobre a possível transferência de membros atuais do PL migrarem para outro partido, Georgeo respondeu: “Não tenho como falar de outros partidos”.

Aguarda federação

Georgeo Passos disse que nesse momento o Cidadania está aguardando a “questão da federação com o PSB, que vem sendo tratado desde o início desse ano”.

*** – O nosso presidente nacional, que esteve aqui no final de semana, confirmou que agora em novembro vai ter essa federação, disse Georgeo.

*** – Só vou ficar mais atento, colocando isso na linha de frente, depois dessa federação. Por quê? Não voto no governador Fábio e nem subo no palanque dele. O restante nós vamos aguardar o desenrolar dos fatos – explicou Georgeo.

Posição de Ricardo

O vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) avisou que seu posicionamento segue o mesmo desde o início: “Estou ao lado do agrupamento político que represento hoje com muita responsabilidade e coerência”.

*** Para Ricardo, “o momento agora é de foco integral na gestão de Aracaju. Eleição é para 2026”.

*** Acrescenta que tem respeito pelo governador Fábio Mitidieri, “mas nosso grupo ainda vai se posicionar coletivamente sobre eleição”.

Moana vai assumir

O deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil), confirmou que Moana Valadares vai assumir a Presidência do Partido Liberal.

*** Acrescenta que isso está consolidado e a posse já será amanhã. Rodrigo só se filia ao Partido Liberal em abril.

Procurar Valmir

Um observador político diz que “será o próprio Rodrigo Valadares, por questão de sobrevivência política, que vai procurar um(a) líder para tomar conta, de preferência com nome forte para o Governo”.

*** Seu palpite é que, “sem saída, Rodrigo vai procurar Valmir com o compromisso dele não colocar o ex-prefeito Adailton como candidato ao senado”.

*** É opinião geral, principalmente em Itabaiana, que Adailton seja o indicado de Valmir ao Senado.

Uma nova sigla

O presidente regional do PL, Edvan Amorim, diz que “já temos cinco partidos à disposição para aliança. Mas precisamos ainda de tempo para alinhar”.

*** Edvan deixa claro que “estamos conversando com essas siglas” e acredita que o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, e a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, também o acompanha em um nova composição partidária.

Apoios para Federal

Em Itabaiana, grupo da oposição caminha para ter candidatos a deputado federal. O deputado Luciano Bispo e alguns vereadores apoiam Anderson de Zé das Canas.

*** Já os vereadores Katiane do Verso e Heleno de Aciole poderão apoiar a deputada Yandra Moura. Cristina de João de Patola apoiará Katarina Feitoza. A informação é de um radialista bem acreditado.

Decidir desfecho

Voto do ministro Fux deve decidir desfecho do julgamento da trama golpista de 08 de janeiro de 2023, diz Malu Gaspar, de O Globo.

*** Diz mais: “Dúvida é sobre quais crimes o ministro, que já criticou ‘penas exacerbadas impostas’ pelo STF, vai considerar que o ‘núcleo crucial’ cometeu”, disse.

PCdoB faz eleição

O PCdoB vai realizar nos dias 16 a 19 de outubro, seu 16º Congresso Nacional. O Estadual foi realizado dia 06 deste mês no Auditório do Sindicato dos Bancários.

*** Os delegados aprovaram as resoluções Nacional e Estadual, bem como elegeu a nova direção Estadual e os delegados para participar do congresso Nacional.

*** Edival Góes foi reeleito Presidente regional do partido para os próximos dois anos.