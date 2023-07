Xingó e a decisão do STF

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Aparentemente houve um recuo nas discussões política, principalmente em Aracaju. Na ressaca dos festejos juninos na Capital percebe-se uma paralisação, embora o assunto ainda transite com certa insistência em ambientes mais fechados. Aliás, nesse momento os olhos devem mirar exclusivamente num êxito para Sergipe: O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os tributos da produção de energia elétrica no Complexo Hidrelétrico de Xingó devem ser recebidos pelo estado de Sergipe.

A decisão, da última sexta-feira (30), pôs fim a uma disputa de mais de 20 anos entre Sergipe e Alagoas. O complexo fica na divisa entre os dois estados. O relator do julgamento foi o ministro Edson Fachin. As informações foram confirmadas pelo advogado José Rollemberg Leite Neto, que representa o município de Canindé de São Francisco (SE) no processo. Aliás, na decisão, os ministros pontuaram que as unidades geradoras de energia da usina estão geograficamente situadas no município de Canindé, e que o município de Piranhas, no estado de Alagoas, abriga os vertedouros. Essa decisão é de importância relevante para o Estado, principalmente para cobrir necessidades.

Na realidade, foram 20 anos de luta, mas a vitória chega a um momento difícil para o próprio município, que passa por um entrave administrativo que dificulta as suas finanças e deixa em dúvida as razões dos recursos terem minguado. E isso é preciso que se faça uma grande inspeção, para que se tenha absoluta certeza de como ficará Canindé, que passa por momentos difíceis exatamente numa ocasião que se afasta um prefeito, que sofreria impeachment e isso é impedido por um complô que se faz para proteger futuros candidatos a prefeito.

STF dá vitória a Sergipe

Após mais de 20 anos de litígio, o STF deu vitória a Sergipe em disputa com Alagoas pelos tributos da produção de energia elétrica pelo Complexo Hidrelétrico de Xingó, que fica na divisa entre os dois Estados.

*** O advogado sergipano José Rollemberg Neto diz que foi “um trabalho de 20 anos que se encaminha para o reconhecimento da integridade territorial de Canindé de São Francisco e de Sergipe. Uma honra poder ajudar Sergipe a proteger suas divisas”.

Secretária em Brasília

O governador Fábio Mitidieri não pode viajar a Brasília ontem, A secretária da Fazenda de Sergipe, Sarah Andreozzi, o representa e está acompanhando as tratativas da reforma da Previdência.

*** Segundo Fábio, “os governadores do Nordeste estão em Sintonia na defesa dos interesses dos nossos Estados”.

Ações do Governo

O governador Fábio Mitidieri despachou ontem do Olímpio Campos e disse que “o planejamento das ações do nosso governo não para”!

*** – Seguimos firmes, planejando e trabalhando incansavelmente para atender às demandas e necessidades do povo sergipano, disse.

*** E acrescentou: “nosso compromisso é transformar Sergipe em um estado ainda mais próspero, justo e acolhedor para todos”.

Ricardo para o PSDB

Filiados históricos do PSDB está cobrando da Direção Nacional uma solução para o partido em Sergipe, que ficou sem o presidente com a saída de Alessandro Vieira.

*** Agora, sem presidente, os tucanos estão à busca de um novo nome para assumir o mandato e estão convidando o vereador Ricardo Marques (Cidadania).

*** O pessoal está procurando o presidente nacional da sigla, governador Eduardo Leite (RS) sobre a indicação de Ricardo a presidente.

Nada decidido

Não existe nada decidido em relação à mudanças de partidos, o próprio Ricardo Marques diz que pensa em reeleição. E esse o seu objetivo, embora tenha sido procurado por outras legendas.

*** A informação de bastidores é que o MDB terá candidatos a vereador, mas para majoritário segue a orientação da base aliada, à qual está atrelado.

*** Essa posição mexe também com membros do Cidadania, que desejam integrar a chapa majoritária.

Bloco com o PT

O vereador professor Bittencourt (PDT) defende a inclusão do PT no bloco liderado pelo prefeito Edvaldo Nogueira e governador Fabio Mitidieri para a disputa das eleições de 2024.

*** Esta, entretanto, não é a opinião do bloco, embora alguns deles saiba que terão de enfrentar um nome diretamente ligado ao petismo, que não ficará sem candidato em Aracaju.

Federação PSB/PDT

O ex-senador Valadares esteve em Brasília com o presidente nacional do PSB, Carlo Siqueira e conversaram sobre as conquistas do Brasil com o presidente Lula no plano internacional.

*** Discutiram também sobre a federação de partidos do PSB com o PDT, que está em discussão no âmbito das duas siglas.

Rodrigo e Pacheco

Ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o senador Rogério Carvalho (PT) esteve reunido na manhã de ontem, com as Centrais Sindicais e movimentos sociais.

*** – Debatemos sobre a defesa da redução da taxa de juros pelo Banco Central e seguiremos nessa luta em apoio da classe trabalhadora!

Valdevan candidato

O ex-deputado federal Valdevan Noventa, ainda no PL, está residindo em Umbaúba e pretende ser candidato a prefeito da cidade em que reside ou de Estância.

*** Todos os processos que Valdevan responde estão em andamento e não impede sua candidatura a prefeito que deve acontecer.

*** Um detalhe: Em Estância ele obteve mais votos que André David a deputado federal. Mas é bom tranquilizar candidatos de Estância: a tendência é disputar por Umbaúba.

Atraso em Muribeca

Chega à informação de que Muribeca vai gastar muito alto para a realização da Festa de São Pedro, que acontece no sábado e domingo na cidade.

*** Os recursos sobram para a promoção dos festejos, mas o prefeito Mário de Sandra sequer pagou parte da folha referente ao mês de junho dos comissionados e contratados.

*** A folha salarial do mês de maio só foi completamente quitada, no dia 28 de junho.

Não tem interesse

Chega agora à informação de que o ex-governador Jackson Barreto não tem interesse em permanecer no MDB, mas não tomará qualquer atitude agora, inclusive porque não há motivo.

*** Jackson permanece com o seu bloco, deve conversar com o senador Alessandro, mas pretende ver como fica no futuro, embora não demonstre interesse em disputar eleição.

Apenas uma brincadeira

A secretária da Mulher, Daniele Garcia (Podemos) disse que nunca conversou com o ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) sobre eleições municipais.

*** – Foi apenas uma brincadeira no camarote do Forró do Povo.

*** Segundo Daniele, ainda está cedo para “batermos qualquer martelo”, disse.

Questão de Canindé

A situação de Canindé do São Francisco é que está todo mundo ansioso para saber como é que fica a situação no geral. E a informação de instauração de uma intervenção aqui tem deixado o município muito apreensivo.

*** Caso aconteça, será a terceira intervenção. E as pessoas ficam se perguntando: “mais uma vez uma vez, o que acontece em Canindé para sofrer tanta intervenção?

Giro pelos grupos sociais

Sobre canal – Lula pode financiar obras para a Argentina e não inicia a do Canal de Xingo, que ele próprio anunciou para Sergipe em seu segundo mandato.

Ricardo Noblat – “Risco de golpe era de zero multiplicado por zero e dividido por zero”, diz Ives Gandra, apontado como “mentor teórico do golpe”.

Metrópoles – No lançamento do Plano Safra nesta terça-feira (27) presidente afirmou que “quer saber” do superávit de US$ 4 bilhões que o Brasil tinha com o país vizinho.

Vanessa – Dia tão feliz que vale um biscoito. Hoje estou no SUS, aquele que os neoliberais querem destruir, mas não vão. Ansiosa para comemorar a inelegibilidade daquele dejeto em forma de homem.

Marília Arraes – Minha gente é verdade que Raquel Lyra disse que achou difícil encontrar pessoas negras para compor seu governo? Ela governa a Noruega?

Metrópoles – Bolsonaro disse que Michelle é excelente cabo eleitoral, mas que não tem experiência para lidar com 594 parlamentares.

Te Atualizei – Se a Jovem Pan tiver a concessão cassada será a decretação da ditadura brasileira de modo materializado e sem vergonha alguma do rótulo.

Antagonista – As hospedagens das comitivas de Lula ao exterior são caras, mas a comida não é boa, segundo o presidente. (Obs) em Paris, por exemplo, comeram Jabá.