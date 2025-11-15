1ª NOITE DO PRÉ-CAJU TEM BALANÇO POSITIVO, INTEGRAÇÃO DAS FORÇAS E REGISTRO DE FURTO E PERDAS DE DOCUMENTO

A primeira noite do Pré-Caju 2025 foi considerada tranquila pelas forças de segurança que atuam no evento. De acordo com a coordenadora operacional das Delegacias da Capital, delegada Nalile Castro, foram registrados apenas casos de furto e perda de documentos, além do cumprimento de um mandado de prisão preventiva por parte da Polícia Militar.

O homem, que estava no circuito festivo foi abordado durante uma ação de rotina. Após consulta ao sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Cícero Dantas, no interior da Bahia. Ele foi conduzido à Delegacia de Turismo (Detur), onde a prisão foi formalizada e comunicada ao Judiciário. O preso deverá passar por audiência de custódia. O homem responde por crime tentado praticado na condução de veículo automotor.

Forte atuação da Polícia Civil

A Polícia Civil de Sergipe está empregando 249 policiais durante os três dias de evento. As ações são acompanhadas em tempo real pelo Centro de Comando e Controle (CCC) montado na Supci, que integra tecnologia de monitoramento, equipes de investigação e canais diretos de comunicação com outras forças de segurança.

Segundo a delegada Nalile Castro, a operação tem foco tanto na pronta resposta quanto na prevenção. “Temos equipes distribuídas por todo o circuito, trabalhando de forma estratégica para identificar situações suspeitas e agir de maneira rápida e preventiva. A primeira noite foi muito tranquila, registrando apenas ocorrências de menor potencial ofensivo”, destacou.

Outro ponto de reforço neste ano é a parceria com a Polícia Científica, que está atuando diretamente no circuito, facilitando análises e agilizando procedimentos em caso de ocorrências mais complexas.

Essa parceria aconteceu de maneira destacada na Operação Copo Limpo, que envolve a Polícia Civil, Polícia Militar, Procon, Secretaria Nacional do Consumidor e demais órgãos de fiscalização. A ação busca garantir que bebidas comercializadas no evento estejam dentro dos padrões de segurança, prevenindo adulterações e irregularidades.

Durante o Pré-Caju, equipes continuam realizando fiscalizações em bares, barracas e pontos de venda, reforçando a proteção ao consumidor e a segurança dos foliões.

Segurança reforçada

O Pré-Caju segue com policiamento ampliado e monitoramento contínuo, com a promessa de mais duas noites de festa com forte atuação das forças de segurança. A integração entre Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Polícia Científica tem sido fundamental para manter o ambiente seguro e garantir que os foliões possam aproveitar o evento com tranquilidade.

Texto e foto SSP