26 CACHORROS SÃO RESGATADOS E SUSPEITO É PRESO POR MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS EM CRISTINÁPOLIS

Policiais da Delegacia de Cristinápolis prenderam em flagrante na manhã desta quinta-feira (09), um homem suspeito de cometer maus-tratos contra animais.

A prisão aconteceu no bairro São Francisco, após denúncia anônima que relatava o abandono de cães em condições inadequadas.

Ao chegar no local indicado, os policiais constataram que o suspeito mantinha 26 cachorros em péssimas condições de higiene e alimentação. O homem tentou fugir pulando o muro da residência, mas foi rapidamente detido pela equipe.

A Perícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos técnicos e os animais encaminhados ao Centro de Zoonoses de Cristinápolis, que assumiu os cuidados dos cães.

O delegado Edvânio Dantas, responsável pela operação, informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia de Cristinápolis, onde o flagrante foi registrado. Ele também ressaltou o compromisso da Polícia Civil com a proteção animal e o cumprimento das leis ambientais.

A polícia reforçou a importância das denúncias anônimas, que podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181, garantindo o sigilo absoluto para a população.

