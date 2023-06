2º Fórum Cidades Sustentáveis acontece na Barra dos Coqueiros

Com o intuito de fortalecer a gestão socioambiental e promover a sustentabilidade na Barra dos Coqueiros, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Turismo, realiza desta segunda-feira, 26, até quarta-feira, 28, o 2º Fórum Municipal sobre Cidades e Comunidades Sustentáveis, Nammos Beach, localizado na Praia da Costa.

Tendo como público-alvo agentes públicos, empresários, comunidade acadêmica, estudiosos do tema, técnicos e comunidade local, o 2º Fórum Cidades Sustentáveis faz parte do Projeto Barra Mais Verde e da Agenda Socioambiental da Administração da Prefeitura da Barra dos Coqueiros e conta com o apoio das empresas TAG, VLI, Eneva, Makai Resort, Construcenter e Nammos Beach.

A solenidade de abertura do evento contou com a presença do prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo; do diretor técnico da Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente em Sergipe (Anamma), Samir Felipe; do diretor do Centro de Apoio Operacional (CAOp) de Proteção ao Rio São Francisco e às Nascentes do MPSE, o promotor de justiça Sandro Costa; gerente da VLI Osmar Selhorst Filho; dos secretários municipais Edson Aparecido (Meio Ambiente) e Sissinho Moura (Turismo); entre outras autoridades municipais.

“Este evento é de extrema importância para a Barra dos Coqueiros. Estamos falando do município que cresce e se desenvolve aceleradamente, que busca preservar o meio ambiente. Desde quando assumimos a Prefeitura, tratamos a Secretaria de Meio Ambiente como órgão muito importante para proporcionar melhor qualidade de vida a população”, enfatizou o prefeito.

Para a Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente em Sergipe, a promoção de eventos voltados para a proteção do meio ambiente é de suma relevância. “A Anamma está presente neste fórum para mostrar a importância que o meio ambiente tem na gestão municipal. Eventos como estes, que reúne Ministério Público, empreendedores, é fundamental para fortalecer a gestão municipal e desenvolvimento sustentável no município”, disse Samir Felipe, que também é secretário municipal de Meio Ambiente de Nossa Senhora do Socorro.

Palestra de abertura

Coube ao promotor Sandro Costa realizar a palestra de abertura do 2º Fórum com o tema “Plano Diretor e Desenvolvimento Urbanístico”. Na ocasião, ele parabenizou a Prefeitura da Barra dos Coqueiros pela realização do evento.

“Este evento busca a conscientização tanto do setor público quanto do privado, da coletividade, no tocante à proteção do meio ambiente, mais focado na dimensão urbanística. O município é o principal ator na política de desenvolvimento urbanístico dentro da cidade, por isso, é fundamental essa preocupação com a qualidade de vida. A Barra dos Coqueiros foi pioneira na elaboração de um dos mais completos planos diretores no Estado e o Ministério Público vê isso como uma atuação que merece destaque, que serve de paradigma para outros municípios”, ressaltou o promotor.

Programação

Durante os três dias de realização, o 2º Fórum Cidades Sustentáveis terá também palestra presidente da Anamma, Allan Max; do presidente da Associação de Catadores de Reciclagem de São Paulo, Telines Basilio; do secretário Municipal de Meio Ambiente de Aracaju, Alan Lemos; do procurador do Estado Pedro Dias; entre outros.

Fonte e foto assessessoria