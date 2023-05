PM prende três suspeitos de tráfico de drogas em São Cristóvão

Policiais militares do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam três suspeitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma, nessa terça-feira (09), no conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão.

De acordo com as informações policiais, a equipe recebeu a denúncia de que estaria havendo uma “feirinha” de vendas de drogas em uma região da localidade.

A partir disso, a equipe realizou um cerco e, ao se aproximar, várias pessoas passaram a fugir do local.

Durante a ação, três suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Um dos suspeitos reagiu à prisão, precisando ser contido pela equipe.

Uma motocicleta e uma sacola, contendo uma quantidade de maconha, também foram apreendidos no local. Os presos foram encaminhados à delegacia plantonista para as demais providências legais cabiveis ao caso.

Fonte e foto SSP