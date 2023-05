Polícia Federal apreende aproximadamente 5 kg de Pasta Base de Cocaína em Nossa Senhora do Socorro

A Polícia Federal em Sergipe apreendeu na manhã desta quarta-feira (10), aproximadamente 5 kg de Pasta Base de Cocaína. A droga estava sendo transportada no compartimento de bagagens de um ônibus, que fazia transporte interestadual de passageiros.

A PF realizou uma Operação de Barreira Policial, na BR 101, nas proximidades da cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, quando parou o referido Ônibus Interestadual, que fazia o trajeto do Distrito Federal para o Estado do Rio Grande do Norte. Ao realizar uma revista minuciosa no compartimento de bagagens, os

Policiais Federais encontraram uma mala com três cintas de prender no corpo, tendo em seu interior a Pasta Base de Cocaína.

Nas diligências preliminares, foi identificado o passageiro, que seria o portador da bagagem. Um jovem de 21 anos de idade, natural do Estado do Mato Grosso, que estava utilizando documento falso.

Foi dada voz de prisão em flagrante delito e encaminhado para sede da Polícia Federal em Sergipe, onde foi autuado por tráfico interestadual de drogas e encaminhado ao Sistema Penitenciário do Estado.

Com informações e foto da PF/SE