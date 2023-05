Homem morre após reagir a abordagem de policiais militares no município de Barra dos Coqueiros

Policiais da 2º CIPM apreenderam na tarde desta segunda-feira (29), uma arma de fogo, após confronto que resultou no óbito de um homem, na Barra dos Coqueiros.

As equipes realizavam patrulhamento de rotina, no Canal do Guaxinim, Município da Barra dos Coqueiros, quando foram informadas por populares, que na região existia um homem portando uma arma de fogo.

Os policiais saíram em busca do possível homem, até que visualizaram uma pessoa com as mesmas características. Ao notar a presença policial, e após receber voz de parada, o suspeito entrou em uma casa e reagiu, disparando contra os militares, que reagiram.

Ao perceber que o envolvido tinha sido alvejado, os PMs o conduziram imediatamente à unidade hospitalar, mas ele não resistiu, e morreu.

Sob sua posse foi encontrada uma pistola com três munições, uma deflagrada e duas intactas; além de substância ilícita.

A ocorrência foi apresentada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para execução do procedimento legal cabível.

Com informações e foto da PM/SE