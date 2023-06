Corpo da jovem de 24 anos que estava desaparecida é encontrado em Indiaroba; namorado confessa o crime

A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP) confirmou que encontrou o corpo da jovem Nayara dos Santos Barbosa, de 24 anos, na noite desta sexta-feira (2), no Cemitério do Povoado Terra Caída, no município de Indiaroba.

Nayara estava desaparecia desde a última terça-feira (30), e foi encontrado no Cemitério do Povoado Terra Caída, no município de Indiaroba. De acordo com a SSP, o namorado dela confessou o crime e indicou onde ela estava enterrada.

A delegada Marcela Souza disse que “a motivação teria sido ciúmes em relação ao ex-namorado da vítima”.

A mãe da jovem havia registrado o Boletim de Ocorrência pelo desaparecimento da filha na última quarta-feira em Estância, quando as investigações foram iniciadas.

Desaparecimento

Nayara estava na residência de uma amiga, quando deixou sua moto no local e disse que ia sair com outros colegas. Ela tinha sido vista pela última vez com o namorado. Após ela não retornar, a família acionou a polícia.

Foto redes sociais