O Corpo de Bombeiros informou que o corpo do jovem que desapareceu em uma Lagoa, no Povoado São José, no município de Japaratuba, foi encontrado no início da tarde desta quarta-feira (14).

Segundo a família, o jovem estava dando banho nos cavalos com alguns amigos, quando um deles levou um coice e se afagou.

Sergipe registra, somente este ano, 19 óbitos por afogamento, diz o CBM.

Foto CBM