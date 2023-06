Um motociclista de 26 anos morreu neste domingo (18), após colidir com uma bicicleta na Estrada Canafista, em Nossa Senhora das Dores.

As informações passadas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência são de que o ciclista pedalava na via quando foi atingido pela vítima, que sofreu fraturas expostas. O motociclista morreu no local.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal.