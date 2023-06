Márcio Macêdo divulga agenda para próxima quinta em Aracaju

O Ministro Márcio Macêdo, Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, terá uma agenda movimentada na próxima quinta-feira, dia 22 de junho, na cidade de Aracaju. Confira abaixo a programação completa dos compromissos:

9h30 – Coletiva de imprensa: O Ministro Márcio Macêdo concederá uma coletiva de imprensa em Aracaju, onde discutirá as últimas novidades e responderá a perguntas dos jornalistas presentes. Serão abordados diversos temas relacionados às ações e políticas públicas do governo federal.

10h00 – PPA (Plano Plurianual): Em seguida, o Ministro participará de uma reunião para discutir o Plano Plurianual, um importante instrumento de planejamento estratégico do governo que estabelece metas e diretrizes para os próximos anos. Nessa reunião, serão analisadas propostas e iniciativas para o desenvolvimento do país em diferentes setores.

15h00 – Caravana Paz nas Escolas: Francisco Rosa no Bugiu: Durante a tarde, Márcio Macêdo estará presente na Caravana Paz nas Escolas, que acontecerá na comunidade de Francisco Rosa, localizada no município de Bugiu, em Aracaju. Essa iniciativa tem como objetivo promover a cultura de paz e combater a violência nas instituições de ensino, visando garantir um ambiente seguro e propício ao aprendizado.

18h00 – Forró da Educação: Mais tarde, o Ministro participará do evento “Forró da Educação”, uma festividade que celebra os avanços e conquistas na área da educação no país. O encontro ocorrerá em Aracaju e contará com a presença de profissionais da educação, estudantes e representantes de entidades ligadas ao setor, proporcionando um momento de integração e valorização do trabalho realizado nessa área.

21h00 – Arraiá do Povo: Encerrando o dia com chave de ouro, Márcio Macêdo estará presente no “Arraiá do Povo”, uma festa junina que será realizada em Aracaju e reunirá a população em um clima de alegria e confraternização. O evento contará com apresentações musicais, comidas típicas e atividades culturais, promovendo a valorização da cultura nordestina e fortalecendo os laços entre as comunidades.

A agenda do Ministro Márcio Macêdo em Aracaju reflete o compromisso do governo em promover ações nas áreas da educação, segurança nas escolas e desenvolvimento estratégico. Os eventos destacam a importância desses temas para o país e reforçam o empenho do Ministro em trabalhar em prol do bem-estar da população e do progresso do Brasil.

