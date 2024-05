Três homens presos por assaltarem R$ 300 mil de uma loja no Shopping Jardins às 5 horas da madrugada

Três homens suspeitos de roubo de jóias e dinheiro em espécie em uma loja do shopping Jardins, de Aracaju, foram presos por volta das 5h da madrugada desta quinta-feira (30). O valor total roubado é de quase 300 mil reais.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), Um dos suspeitos, de 18 anos, foi flagrado no shopping da zona sul da cidade, dentro da loja Pérola Jóias, pelo sistema de monitoramento local.

Ainda segundo a PM, o agente vigília de plantão acionou de imediato a guarnição policial pelo número 190.

Os policiais chegaram no local e flagaram o suspeito no ato. Ao ser questionado, ele confessou que foi contratado por dois indivíduos e que recebeu a orientação de quebrar a tela do celular, caso fosse preso.

O suspeito relatou ainda que os dois homens estiveram no shopping mais cedo para clonar o alarme e o acionamento de portas. O indivíduo flagrado adentrou a loja vizinha à joalheria e conseguiu acessá-la pelo teto.

Ela tinha entrado no shopping às 22h e esperou escondido pelo encerramento das atividades. Os suspeitos contratantes estavam hospedados em uma pousada do Bairro Aruana, em Aracaju, e foram presos logo em seguida.

Foram apreendidos três celulares, um controle, uma mochila, R$ 119,5 mil em dinheiro e R$ 173.265,45 em jóias. (Fonte da Polícia Militae)