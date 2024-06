Dois policiais federais são presos após confusão com delegado e desacato a PMs no Arraiá do Povo

Uma confusão registrada na madrugada desta segunda-feira (10), no espaço onde está sendo realizado o Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia, em Aracaju, terminou com dois policiais federais presos e um delegado ferido no olho.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), eles feriram um delegado da Polícia Civil no olho e desacataram policiais militares.

As informações policiais são de que os envolvidos foram conduzidos à Central de Flagrantes pela Polícia Militar e chegaram a desacatar os agentes.

Já os dois policiais federais foram presos em flagrante por lesão corporal dolosa, resistência e desacato. Um delegado plantonista federal foi acionado e acompanhou o Auto de Prisão em Flagrante.

Os policiais federais foram presos em flagrante por lesão corporal dolosa, resistência e desacato. Segundo a SSP, como a soma dos crimes ultrapassaram a pena de quatro anos de prisão, não é possível pagamento de fiança.