Mulher é atingida com golpe de facão em tentativa de assalto no Bairro Eduardo Gomes, em São Cristóvão

Um homem armado com facão desferiu um golpe e atingiu a cabeça da proprietária, durante uma tentativa de assalto a uma loja semijoias, localizada no Bairro Eduardo Gomes, em São Cristóvão, na última sexta-feira (09).

A Polícia Civil divulgou imagens de uma câmera de segurança e informou nesta segunda-feira (12) que está à procura do elemento.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver quando o ladrão, empunhando um facão, ameaça a proprietária e uma funcionária do estabelecimento. Assustadas, elas pedem calma ao criminoso que, em determinado momento, desfere um golpe na cabeça da empresária e em seguda sai correndo deixando a mochila pra trás com os produtos e objetos pessoais.

A mulher foi socorrida, levou 10 pontos devido o ferimento e se recupera em casa.

O caso está sendo investigado como tentativa de latrocínio.

Informações sobre o suspeito podem ser passadas através do Disque-Denúncia (181).

Foto Reprodução Redes Sociais