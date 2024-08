PC CUMPRE MANDADO DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE POR ATOS INFRACIONAIS CONTRA A A FAMÍLIA EM MONTE ALEGRE

Na manhã desta sexta-feira, 16, a equipe da Delegacia Municipal de Monte Alegre de Sergipe deu cumprimento a um mandado de internação contra um adolescente suspeito de atos infracionais semelhantes aos crimes de furto, ameaça e violência psicológica contra diversos familiares.

Segundo informações policiais, após a família do jovem comparecer à delegacia para registrar boletim de ocorrência, foi instaurado auto de investigação e feito um requerimento de medida protetiva de urgência em favor de uma das vítimas, nos termos da Lei Maria da Penha.

O delegado responsável pela investigação, Artur Herbas, apontou que o mesmo adolescente já respondia a outro procedimento envolvendo ato infracional análogo ao crime de perseguição, também com medida protetiva de urgência decretada. “O jovem já tinha demonstrado comportamento agressivo e se envolvido em outras infrações no ano de 2023. Como restou apurado que além dos novos casos contra a própria família, havia o envolvimento do adolescente com drogas, a equipe da delegacia representou pela sua internação provisória, que resultou no mandado cumprido na manhã de hoje”, informou.

A Polícia Civil solicita que informações sobre a prática de crimes ou ato infracionais no Alto Sertão sejam repassadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.