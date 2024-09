Polícia Civil realiza operação contra o uso de energia clandestina no bairro 17 de Março, em Aracaju

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP) e com o apoio da Polícia Científica, realizou nesta sexta-feira (13), mais uma operação no combate à ligação de energia clandestina, popularmente chamado de “gato”, em Aracaju. A ação contou com o apoio da Energisa.

A operação foi realizada no bairro 17 de Março e contou com 100 inspeções de móveis e comércios. Dentre os locais, 26 apresentavam irregularidades e dois suspeitos, moradores dos imóveis inspecionados, foram detidos pela Polícia Civil.

Os presos foram conduzidos à delegacia, para prestarem depoimentos sobre o caso.

