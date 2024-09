HOMEM É PRESO APÓS TENTAR ENFORCAR A COMPANHEIRA COM GOLPE CONHECIDO COMO “MATA-LEÃO” EM PORTO DA FOLHA

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam um homem na madrugada deste sábado (28), suspeito de ameaçar e agredir fisicamente a própria companheira no município de Porto da Folha.

Após acionamento do Ciosp, os policiais do 4º BPM foram averiguar uma denúncia de violência contra a mulher no Povoado Lagoa da Volta.

Após a chegada da equipe policial, a vítima relatou que o seu companheiro tentou enforcá-la com um golpe conhecido como ‘mata-leão’.

A agressão causou ferimentos na cabeça da vítima, que precisou ser encaminhada para atendimento médico na UPA de Porto da Folha.

O suspeito foi identificado e conduzido à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.

