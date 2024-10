Vídeo mostra o momento em que jovem é morto pela PM em Aracaju

Um homem de 25 anos, identificado como Ithalo dos Santos Nascimento, foi morto por policiais militares na noite dessa segunda-feira (28), durante uma abordagem, após sair de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis do Bairro Coroa do Meio, na em Aracaju.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que os militares afirmaram que Ithalo havia simulado o ato de sacar uma arma e avançou contra a guarnição. No entanto, as filmagens mostram que a vítima estava caminhando em um posto de combustíveis, com a mão no bolso, quando foi baleado pelos policiais.

Após análise do Instituto de Criminalística, foi constatado que na cintura de Ithalo havia um celular e alguns pedaços de plástico.

A secretaria explicou que as autoridades vão seguir as as investigações para elucidar os detalhes da ocorrência.

Veja o vídeo