TRÊS HOMENS SÃO PRESOS APÓS TENTAREM FURTAR ESTÁTUA DO CONSTRUTOR JOÃO ALVES EM ARACAJU

Com o videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), policiais militares do 8º BPM prenderam nesta sexta-feira (29), três homens em flagrante por tentativa de furto de uma estátua nas imediações da ponte que liga Aracaju à Barra dos Coqueiros.

A SSP informou que os operadores do Ciosp identificaram o momento em que os suspeitos estavam arrastando a estátua. O Centro então acionou a equipe mais próxima ao local da ocorrência, que flagrou o trio sentado e consumindo bebidas alcoólicas nas proximidades.

Os três homens foram presos e conduzidos à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado.

Em nota, o DER/SE informou que foi autorizada a análise das condições, para que haja, posteriormente, o processo de restauração da obra.

