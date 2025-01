COLISÃO ENVOLVENDO CARRO DE PASSEIO E MOTO DEIXA UMA PESSOA FERIDA NO BAIRRO AREIA BRANCA, EM ARACAJU

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou uma pessoa ferida na noite desta sexta-feira (03), na Rodovia Ecologista Chico Mendes, no bairro Areia Branca, em Aracaju.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o condutor da motocicleta seguia no sentido Oeste-Leste da Rodovia dos Náufragos, quando acionou a seta para estacionar à esquerda. Durante a manobra, a moto colidiu lateralmente no lado esquerdo do carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros ao motociclista e o encaminhou para o hospital.

Foto BPRv