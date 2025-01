Agências Bradesco e Caixa Econômica são furtadas em Aracaju e Barra

A Polícia Militar atendeu neste domingo (19), a três ocorrências após a invasão por marginais, a agências bancárias na capital e na Barra dos Coqueiros.

As informações passadas pela PM são de que dois estabelecimentos em Aracaju e um na Barra dos Coqueiros foram arrombados e alguns pertences fora levados.

A PM informou que em Aracaju, a agência do Banco Bradesco, localizada no Bairro Siqueira Campos, registrou um furto pela manhã e o vidro da agência foi quebrado e levaram um monitor de senha.

Ainda em Aracaju, uma agência da Caixa Econômica Federal no Bairro Jardins, foi alvo dos marginais no final da tarde, após a porta da agência ser quebrada e cinco notebooks foram levados do estabelecimento.

Já no município de Barra dos Coqueiros, a agência Caixa Econômica Federal foi arrombada e bandidos levaram alguns itens.

O caso será investigado pela policia civil e pela policia federal, no caso da Caixa Econômica.

Com informações do G1