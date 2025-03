Homem suspeito de violência doméstica se entrega após negociação com a Policia Militar, em Aracaju

Policiais da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE) atuaram na tarde desta terça-feira (11) para que um homem suspeito de agressão contra a ex-esposa se entregasse à polícia no Bairro Farolândia, em Aracaju.

Após a negociação que durou cerca de duas horas, o homem se entregou à polícia por volta das 15 horas.

A ex-esposa e uma criança conseguiram sair da residência sem ferimentos.

Entenda o caso – inconformado com o fim do relacionamento, um homem tentou agredir a ex-companheira. A PM informou que ele estava armado com uma faca, se recusou a sair da casa e ameaçou tirar a própria vida.