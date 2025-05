Delegado André David diz que o Sistema Smart será usado em Aracaju

O Podmaisvezes com Heliomarto Rezende desta segunda-feira (12) recebeu o Delegado André David, Secretário de Defesa Social de Aracaju.

Durante o bate-papo, o delegado André David revelou que o Sistema Smart será usado em 10 pontos da nossa Cidade.

Ele explicou que o Sistema Smart, é o que há mais novo na Tecnologia para reconhecimento facial no Brasil. “Esse Sistema ajudará a identificar os procurados pela Justiça, com mandados de prisão e ocorrências diversas. Esses dados serão enviados para Guarda Municipal de Aracaju para que tomem as providências cabíveis”, explicou André.

O Secretário de Defesa Social de Aracaju, André David concluiu afirmando que “o desejo da Prefeitura Municipal é fazer parceria com a Policial Civil e Polícia Militar do Estado”.