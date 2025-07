POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE POR AGREDIR OS PRÓPRIOS PAIS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

Policiais civis da Delegacia de Moita Bonita prenderam em flagrante, no último sábado (05), um homem suspeito de agredir os próprios pais, idosos com mais de 90 anos.

De acordo com os policiais, a denúncia foi feita por outro filho do casal, que relatou que os pais vinham sendo vítimas de agressões físicas e verbais praticadas pelo suspeito. As vítimas, que têm dificuldade de locomoção, confirmaram os maus-tratos.

Ainda segundo a denúncia feita à Polícia Civil, o investigado costumava invadir a casa mesmo após ter sido afastado do convívio familiar em razão do consumo excessivo de álcool.

Diante do registro da ocorrência, os policiais foram ao local, onde encontraram o suspeito alcoolizado e apresentando comportamento agressivo. Ele foi preso e autuado por expor a perigo a integridade e a saúde física e psíquica de pessoa idosa, conforme o artigo 99 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003).

O caso segue sob a responsabilidade da Delegacia de Moita Bonita, que dará continuidade às investigações.