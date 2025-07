POLÍCIA CIVIL PRENDE CASAL EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Carmópolis, prendeu em flagrante, na tarde dessa terça-feira (29), um casal suspeito de tráfico de drogas. A ação policial ocorreu no Centro do município, em uma residência localizada nas imediações do posto de saúde.

De acordo com os policiais, a equipe observou intensa movimentação de usuários de drogas no local. A abordagem foi feita no momento em que um homem saiu da casa. Com ele, foram encontradas duas pedras de substância semelhante ao crack. O homem confirmou que havia acabado de comprar o entorpecente na residência e relatou que a venda era feita pelo casal que morava no imóvel.

Diante da confirmação, os agentes ingressaram no local, onde encontraram uma mulher tentando se desfazer de porções de maconha no vaso sanitário. A ação foi frustrada e parte do material foi recuperado. Durante a revista, os policiais apreenderam ainda uma balança de precisão, duas facas, uma lâmina com vestígios de droga, várias trouxas de maconha e pinos contendo substância semelhante à cocaína.

Diante das evidências, o casal foi conduzido à Delegacia de Carmópolis, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O material ilícito foi recolhido e será submetido à perícia.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos na atividade criminosa e desarticular totalmente a rede de tráfico na região. A população pode colaborar com a apuração repassando informações anônimas por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

SSP