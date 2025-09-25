Condenado por estupro é preso quando se preparava para ir trabalhar

A Delegacia Regional de Carmópolis prendeu na tarde desta quinta-feira (25), um homem condenado por estupro. A prisão foi realizada no povoado Aguada, zona rural do município, em cumprimento a mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça.

A partir da expedição do mandado, a equipe de investigação da delegacia se deslocou até a residência do acusado, onde ele foi localizado e detido sem apresentar resistência. No momento da abordagem, o homem estava em casa, se preparando para iniciar o turno de trabalho noturno.

Após a prisão, o investigado foi conduzido à Delegacia Regional de Carmópolis, onde permanece custodiado. Ele passará por audiência de custódia nesta sexta-feira, 26, no Fórum de Carmópolis.