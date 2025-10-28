Operação conjunta termina com a prisão e morte de suspeito no município de Nossa Senhora da Glória

Uma operação da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, com o apoio do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento em homicídios, após troca de tiros.

A informação é de que os policiais foram acionados por moradores da localidade, pois, dois homens teriam efetuado disparos contra uma equipe que realizava serviços de terraplanagem na região.

Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos a tiros. Houve revide, e um dos suspeitos acabou preso. O comparsa, que respondia a processos por homicídio em Itabaiana, foi ferido e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito após ser socorrido.

O preso foi encaminhado à Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, onde ficará à disposição da Justiça. O homem passará por uma audiência de custódia.

Com informações da SSP