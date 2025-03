9º Batalhão garante a segurança no carnaval de Pirambu, Santa Rosa de Lima e Rosário

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, através do 9° Batalhão, comandado pelo Major Lima, garantiu a segurança do carnaval nos municípios de competência da citada unidade militar, em especial Pirambu, Santa Rosa de Lima e Rosário do Catete, municípios que apresentaram festas com bandas e diversos arrastões.

De acordo com as declarações do Major Lima, “a Polícia Militar teve uma atuação de excelência durante as festividades de carnaval, garantindo a segurança e a tranquilidade da população e dos visitantes que participaram dos eventos nos respectivos municípios.

Acrescentou que com um planejamento estratégico e reforço no policiamento, o 9° BPM realizou diversas ações preventivas, fiscalizações e abordagens em toda região, proporcionando um ambiente seguro para todos.

Durante o período carnavalesco, foram intensificadas as rondas ostensivas e as operações em pontos estratégicos das cidades de Pirambu, Santa Rosa de Lima e Rosário do Catete, com o objetivo de coibir crimes como furtos, roubos, tráfico de drogas e infrações de trânsito.

Conforme determinação do Comandante Geral, exaustivamente expostas pelo Comando do CPMI, equipes policiais estiveram presentes nos locais de maior concentração de foliões, prevenindo confusões e mantendo a ordem pública.

Além disso, houve grande trabalho durante todo o mês de fevereiro que resultou em apreensões e prisões de indivíduos envolvidos em atividades criminosas.

Quero agradecer a população local e aos turistas que tiveram um comportamento educado e compareceram aos eventos em busca de diversão”.

Agradeceu também a todo o efetivo policial militar do 9° BPM e parabenizou o Comando Geral da PMSE e toda equipe do CPMI por mais um carnaval que transcorreu com tranquilidade, permitindo que moradores e turistas aproveitassem a festa com segurança”, finalizou o comandante do 9º BPM.

A Polícia Militar segue firme no seu compromisso de proteger e servir a população, demonstrando mais uma vez sua eficiência e dedicação.

Com informações do 9º BPM

Blog Espaço Militar