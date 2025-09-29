A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe informa que acompanha com prioridade a investigação sobre a morte da médica Daniele Barreto

Como já divulgado anteriormente, a SSP aguardará a conclusão de todos os exames periciais para esclarecer, de forma definitiva, todas as circunstâncias relacionadas ao caso. Lamentamos a divulgação de informações falsas, como a alegação de que teriam sido encontrados vestígios de sêmen de dois homens no corpo da vítima.

Reiteramos a confiança no trabalho dos servidores que atuaram tanto no local da ocorrência quanto nos procedimentos realizados pelo Instituto Médico Legal. Destacamos ainda que o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) conduz a investigação, com base nas informações constantes no laudo de DNA, o primeiro de outros que serão apresentados à autoridade policial. Os investigadores já dispõem do perfil genético identificado pelo Instituto de Análise e Pesquisa Forense, o que contribuirá para o completo esclarecimento dos fatos.

A SSP reforça seu compromisso com a transparência e com a verdade e, ao término das análises periciais e das investigações policiais, prestará todas as informações à sociedade e à imprensa.

Fonte SSP