Investigado por latrocínio em Itabaiana é preso em Porto da Folha. A vitima foi morta com golpes de faca

Foi preso em Porto da Folha um homem investigado pelo crime de latrocínio praticado na cidade de Itabaiana. A ação policial ocorreu na noite do último sábado, 5. Ele foi preso por militares do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), após troca de informações com a Polícia Civil.

Conforme investigação conduzida pelas Divisões de Repressão a Crimes Patrimoniais e de Homicídios da Delegacia Regional de Itabaiana, com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial de Sergipe (Dipol), a vítima teve celular e motocicleta roubados e foi morta a facadas.

Durante as investigações, foi constatado que, após a prática do crime, o autor fugiu para o município de Porto da Folha. Lá, ele foi encontrado pela Polícia Militar, que deu cumprimento ao mandado de prisão temporária. A motocicleta foi encontrada.

O crime foi praticado na noite do dia 24 de julho, mas o corpo foi localizado apenas no dia seguinte, às margens da rodovia SE-170, entre as cidades de Itabaiana e Campo do Brito.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre este e outros crimes patrimoniais sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante será preservado.

Fonte e foto SSP