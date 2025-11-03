Abertura de vagas de estágio na área de comunicação é divulgada pela SSP

A Secretaria de Segurança Pública, por meio da Diretoria de Comunicação, dá publicidade a processo seletivo que tem por objetivo selecionar estudantes de nível superior nas áreas de Design e Jornalismo exclusivo para o turno vespertino. São 4 (quatro) oportunidades – sendo 2 (duas) para preenchimento imediato, para a reposição de vagas, e as demais distribuídas para formação de cadastro reserva.

As inscrições são gratuitas e estão abertas no período de 3 a 10 de novembro, quando deverá ser encaminhado o currículo e portifólio para o endereço eletrônico ascom.ssp@ssp.se.gov.br, com o título “SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO – DESIGN” ou “SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO – JORNALISMO”. Podem participar do processo seletivo estudantes dos cursos de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e Design, os quais poderão ser convocados no prazo de um ano.

Para a seleção, o candidato deve estar devidamente matriculado, com frequência regular na instituição de ensino superior e cursando obrigatoriamente entre o 4º e o 7º período. O processo seletivo é composto por prova teórica e/ou prática, bem como análise curricular, devendo o interessado enviar currículo e portifólio em anexo, informando sobre a disponibilidade de horário para trabalho.

A bolsa-auxílio ofertada para o cumprimento de 4 horas diárias presenciais (20 horas por semana) é no valor de R$ 600,00, com adição de vale-transporte no valor de R$ 9,00 e cobertura de seguro contra acidentes pessoais. O estágio terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite máximo de dois anos, condicionada à comprovação de manutenção do vínculo acadêmico.

A data da seleção será informada posteriormente aos candidatos que enviarem currículo até o prazo especificado. A Diretoria de Comunicação coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos ou informações, por meio do telefone (79) 3216-5487.

Requisitos e atribuições

Entre os requisitos comum às duas áreas estão características como: assisuidade, pontualidade, proatividade e iniciativa, organização, boa comunicação, capacidade de gerenciamento de prazos, abertura para feedbacks e desenvolvimento de trabalho em equipe.

Para a área de jornalismo estão no rol de atribuições e requisitos: domínio de escrita; criatividade para transformar conteúdos; redação de matérias jornalísticas; produção de conteúdos que informem o público sobre temas de segurança, prevenção e crimes e direitos civis; e planejamento e elaboração, mediante supervisão, de pautas de interesse da sociedade e do público interno.

Para a área de Design estão no rol de atribuições e requisitos: domínio de softwares de design (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, entre outros); conhecimento básico de tipografia, teoria das cores e composição visual; desenvolvimento de peças gráficas como banners, posts para redes sociais, folhetos, cartazes, etc; manipulação e edição de fotos e ilustrações; criação de layouts para mídias impressas e digitais.

Fonte SSP