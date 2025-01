ABORDAGEM POLICIAL RESULTA NA APREENSÃO DE 150KG DE DROGAS APÓS MOTORISTA INVADIR SINAL VERMELHO

Uma abordagem realizada por policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) a um carro de aplicativo no início da manhã desta quinta-feira (16), resultou na apreensão de cerca de 150 quilos de drogas no Bairro Japãozinho, em Aracaju.

Os policiais militares realizavam uma operação quando avistaram o veiculo avançando o sinal vermelho. No carro, os agentes encontraram cerca de 50 quilos da droga.

A policia informou ainda que os outros 100 quilos foram apreendidos na residência indicada pelo motorista, que informou que estaria fazendo uma corrida de frete.

Os envolvidos foram encaminhados ao Departamento de Narcóticos (Denarc) para depoimento.

A participação do motorista do aplicativo ainda está sendo investigada. “Ele nos disse que estava fazendo um frete como parte de uma corrida pelo aplicativo, mas cabe ao Denarc aprofundar as investigações para determinar se ele tem algum envolvimento com o esquema”, explicou o comandante do Getam, o tenente-coronel Santos Júnior.

