ACADEPOL/SE LANÇA CURSO DE INVESTIGAÇÃO DE PESSOAS DESAPARECIDAS PARA CAPACITAR POLICIAIS CIVIS

A Academia de Polícia Civil de Sergipe (Acadepol/SE) promoverá, neste mês de novembro, uma capacitação em Investigação de Desaparecidos na modalidade Ensino a Distância (EAD). O curso, com carga horária de três horas/aula, é destinado a delegados e oficiais investigadores da Polícia Civil e tem como foco a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. As inscrições, exclusivas por meio de formulário online, estarão abertas de 22 de outubro a 3 de novembro de 2025, com a disponibilização de 90 vagas.

A capacitação será ministrada pelos docentes Lara Schuster Batista e Jenilson de Jesus Gomes, em três terças-feiras consecutivas: 12, 19 e 26 de novembro. As aulas virtuais ocorrerão sempre das 9h às 10h, via Google Meet. O acesso à sala virtual será restrito ao e-mail informado pelo policial no ato da inscrição, medida de segurança adotada para controle de participação.

O conteúdo programático foi estruturado para abordar técnicas investigativas modernas, incluindo coleta de evidências, realização de entrevistas e análise de dados extraídos de celulares e redes sociais. A cooperação interinstitucional entre os órgãos de Segurança Pública, Saúde e Assistência Social também será um eixo central do treinamento.

Um dos pilares do curso é a humanização no atendimento às famílias das pessoas desaparecidas. A capacitação visa reforçar o comprometimento e a sensibilidade dos profissionais da Polícia Civil durante todo o processo de localização, assegurando um acolhimento adequado aos familiares em situação de vulnerabilidade.

O processo de inscrição será realizado exclusivamente por meio de um formulário do Google Forms, que será disponibilizado no dia 22 de outubro, através do e-mail institucional e da plataforma Conecta da corporação. Após o encerramento do prazo de inscrições, os alunos selecionados serão integrados a um grupo exclusivo no WhatsApp, que servirá como canal oficial para o envio de informações complementares.

Ao combinar o rigor técnico das modernas metodologias de investigação com a premissa do atendimento humanizado, a capacitação busca não apenas aumentar a eficácia na localização de pessoas, mas também restaurar a confiança da sociedade no trabalho da Polícia Civil em momentos de grande angústia e incerteza para as famílias. A medida reforça o compromisso institucional com a proteção da vida e a elucidação de casos sensíveis.

SSP/SE