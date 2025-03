AÇÃO CONJUNTA APREENDE CELULAR E VESTIMENTAS MILITARES EM INVESTIGAÇÃO DE APOLOGIA AO NAZISMO EM SIMÃO DIAS

Policiais civis da Delegacia de Simão Dias, com o apoio do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM) cumpriram um mandado de busca e apreensão no endereço de um adolescente de 17 anos. Ele é investigado por participação ativa em aplicativos de troca de mensagens nos grupos de apoio ao nazismo e outras ideologias extremistas. Na ação policial, que ocorreu nesta sexta-feira (14), foram apreendidos o celular do adolescente, vestimentas militares e balaclavas.

De acordo com as investigações, o adolescente publicava conteúdo de intolerância religiosa e saudações associadas ao nazismo e fascismo. Ele ainda chegou a fazer postagens com imagens relativas a símbolos de partidos fascistas e movimentos ultranacionalistas.

No celular do adolescente foram encontradas diversas imagens de Adolf Hitler e da suástica, principal símbolo do partido nazista.

As investigações seguem em andamento, e a Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP