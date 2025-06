Ação conjunta apreende mais de 20 kg de “flor da maconha” em Japoatã

Policiais das Delegacias Regional de Propriá e de Japoatã, com o apoio do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), apreenderam cerca de 22 kg da droga conhecida como “flor da maconha”, avaliados em mais de R$ 300 mil. A ação ocorreu nesta terça-feira, 17, no município de Japoatã.

A operação foi deflagrada após a Delegacia Regional de Propriá receber diversas denúncias anônimas sobre o possível armazenamento de entorpecentes em uma residência na cidade de Japoatã. Diante disso, a Polícia Civil iniciou a investigação e, na noite da terça, com o auxílio da CIPCães, encontrou cerca de 22 kg de “flor da maconha”.

Segundo a Polícia Civil, ninguém foi encontrado no local no momento da ação. As investigações seguem para identificar o responsável pela droga e outros possíveis envolvidos na rede criminosa. O inquérito está sendo conduzido, de forma conjunta, pelas Delegacias de Propriá e Japoatã e, ao fim, será encaminhado ao Poder Judiciário.

“A Delegacia Regional de Propriá reforça a importância da participação da sociedade, para que denuncie. Deixando claro, sempre, que a identidade do denunciante será preservada”, citou o delegado Albene Júnior, que participou da ação. Denúncias podem ser feitas, de forma anônima, com a garantia de sigilo absoluto, por meio do Disque-Denúncia (181).

Fonte SSP