Ação conjunta autua estabelecimento comercial por furto de energia elétrica no bairro Coroa do Meio

Em ação conjunta entre a Energisa e as polícias Civil e Científica, um bar foi autuado nesta quarta-feira (08), por furto de energia elétrica no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

O proprietário do estabelecimento comercial foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a conduta.

De acordo com a Energisa, a concessionária realiza inspeções diárias para identificar furto e fraude de energia nos municípios onde atua. Somente em 2024, foram identificadas mais de 10 mil irregularidades e recuperado 25 GWh, o que seria suficiente para abastecer o município de Propriá por um ano.

A Energisa ressalta ainda que o furto de energia é crime e impacta a qualidade do fornecimento de energia causando curto-circuito, falta de energia e riscos de choques elétricos. Além de impactar a tarifa de energia elétrica que é definida pela Aneel.

Denúncia

As irregularidades podem ser denunciadas de forma anônima pelo telefone 0800 079 0196, whatsApp www.gisa.energisa.com.br ou pelo aplicativo Energisa On. As denúncias também podem ser realizadas diretamente para o Disque-Denúncia, da Polícia Civil, por meio do telefone 181.

