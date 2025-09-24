AÇÃO CONJUNTA CONTRA PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO EM RIACHÃO DO DANTAS APREENDE 39 ESCAPAMENTOS “TORBAL”

O trabalho conjunto entre a Polícia Civil e a Polícia Militar em Riachão do Dantas, iniciado em janeiro deste ano, resultou na apreensão de 39 escapamentos irregulares do tipo ‘torbal’, utilizados em motocicletas que geram ruído excessivo.

A fiscalização foi liderada pelo delegado Clever Farias e pelo major Lemos, com o objetivo de combater a perturbação do sossego e a poluição sonora.

“Quem estiver utilizando escapamentos desse tipo estará sujeito às penalidades previstas: autuação por infração de trânsito e possibilidade de processo criminal por contravenção de perturbação do sossego. Nosso objetivo é garantir o direito à tranquilidade e descanso da população, sem tolher o direito de locomoção, mas exigindo respeito às leis”, destacou o delegado Clever Farias.

Segundo as autoridades, as operações deixarão de ser pontuais para se tornarem permanentes no município. A medida busca atender à demanda da comunidade, garantindo a paz social aos moradores de Riachão do Dantas.

Texto e foto SSP