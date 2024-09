AÇÃO CONJUNTA CUMPRE EM SANTA CATARINA MANDADO DE PRISÃO CONTRA FORAGIDO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

Como resultado da troca de informações entre a Delegacia de Ribeirópolis e a Guarda Municipal de Chapecó (SC), um homem que estava foragido do Estado de Sergipe foi detido em cumprimento a mandado de prisão em Santa Catarina. A ação policial foi divulgada nesta quarta-feira, 11.

De acordo com as informações policiais, o preso é investigado pelos crimes de roubo e associação criminosa, cometidos na cidade de Nossa Senhora Aparecida. Ele estava foragido desde o ano de 2018.

A prisão ocorreu após uma abordagem de rotina da Guarda Municipal da cidade catarinense de Chapecó. Após abordagem, a existência do mandado de prisão foi confirmada com a troca de informações com a Delegacia de Ribeirópolis.

Após o cumprimento da decisão judicial, o investigado foi encaminhado para uma unidade prisional de Santa Catarina.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP